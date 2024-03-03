Россияне продвигаются на Часов Яр, – Евлаш рассказал о большой силе, которой наступает враг
Противник значительно активизировался на Бахмутском направлении. Враг перебрасывает туда резервы, пытаясь приблизиться к Часовому Яру.
После захвата Авдеевки россияне, находясь в состоянии эйфории, наступают сразу на нескольких направлениях. В частности, они продолжают продвигаться к Часовому Яру. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш, передает 24 Канал.
Смотрите также Под Авдеевкой один дрон отправил 11 россиян "к Кобзону": бойцы показали эффектные кадры
Россия перебросила десантников
По словам Евлаша, сейчас бои идут в населенных пунктах, которые открывают дорогу к Часовому Яру. Речь идет о поселке Ивановское. Там враг активно пытается пробиться вглубь нашей обороны. Впрочем, украинские защитники держат линию соприкосновения и не дают врагу двигаться вперед.
Кроме того, оккупанты не прекращают атаки вблизи населенного пункта Богдановка, расположенного севернее Часового Яра. Они туда перебрасывают воздушно-десантные подразделения. Также россияне используют мотострелковые полки, боевой армейский резерв и мотопехотную бригаду так называемой "лнр".
Россия и дальше применяет авиацию. За минувшие сутки враг дважды атаковал позиции наших подразделений на Бахмутском направлении, используя управляемые авиационные бомбы.
В то же время, отметил Евлаш, противник заметно уменьшил обстрелы КАБами из-за периодического "самолетопада".
Всего на Бахмутском направлении произошли 115 столкновений, во время которых россияне потеряли 124 человек ранеными и убитыми и еще 92 единицы вооружения и военной техники. 77 из них – дроны. "Очень мощно работают наши подразделения РЭБа и ПВО", – отметил спикер.
Где наступают россияне: смотрите на карте
Враг уже достаточно близко
В конце февраля Илья Евлаш уже докладывал о ситуации вокруг Часового Яра. В частности, он заявлял, что вблизи города проводят инженерные работы, а противник продолжает приближаться.
По словам военного, укрепления не позволят оккупантам легко взять город. Тогда также представитель отмечал, что россияне пытаются атаковать как в лоб, так и по флангам в Ивановском и Богдановке.
Из-за того, что земля на Бахмутском направлении мягкая, пешком продвигаться сложно, поэтому оккупанты используют багги – легкие автомобили высокой проходимости с открытыми колесами, так называемые вездеходы.
Что происходит на фронте: последние события
- Россияне, оккупировав Авдеевку, продолжают наступать на этом направлении. ВСУ уже были вынуждены оставить Ласточкино, Северное и Степное. В то же время наши защитники выбили врага из Красногоровки. Это сделали бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады.
- Заместитель командира Максим Жорин рассказал, что оккупанты атакуют "сумасшедшим количеством пехоты".
- На Авдеевском направлении враг имеет локальные успехи. Силы обороны продолжают сдерживать его в пределах Бердычей, Орловки и Тоненького.