Замысел россиян понятен, – Лакийчук сказал, что будет делать враг на Запорожском направлении

Российские оккупационные войска 17 февраля пошли в наступление на Запорожском направлении, однако украинские воины разгромили врага и заставили его отойти на прежние позиции. Силы обороны в целом уничтожили 18 единиц российской техники.

В то же время потери личного состава составили примерно 70 солдат убитыми и 80 ранеными. Какая цель у россиян – рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Интересно Не только квартиры и дома: у оккупантов появился новый механизм отбора имущества в Запорожье

"Замысел россиян понятен – он стратегический: с восточного направления Авдеевки – Марьинки и южного направления Запорожья достичь тактического успеха", – сказал Лакийчук.

На первом этапе оккупанты хотят вытеснить украинские войска с занятых позиций в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ. На втором – попытаться оккупировать Угледарский выступ или повторить окружение, которое пытались осуществить в Авдеевке. Здесь для противника сохраняется одна из ключевых опасностей после Авдеевского отрезка.

Какие перспективы

Украинские подразделения отошли из Авдеевки на ранее подготовленные позиции. Бойцы сделали все возможное для сдерживания врага и нанесли ему серьезные потери.

Павел Лакийчук объяснил, если на Авдеевском направлении оккупантам было важным оттеснить украинские войска от Донецкой агломерации, то Угледарский выступ – это еще и линии коммуникации через Волноваху, которые в случае захвата будут соединять восточную группировку на Донбассе с южным районом.

Две недели назад американский Институт изучения войны сообщал, что российские войска пытаются обойти Новомихайловку с юга, чтобы атаковать район Угледара.

Россиянам станет легче перебрасывать войска и грузы. Фактически, это будет оперативно-стратегическое преимущество. Надеюсь, этого достичь они не смогут,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Ситуация на Запорожском направлении