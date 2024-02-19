Замысел россиян понятен, – Лакийчук сказал, что будет делать враг на Запорожском направлении
Российские оккупационные войска 17 февраля пошли в наступление на Запорожском направлении, однако украинские воины разгромили врага и заставили его отойти на прежние позиции. Силы обороны в целом уничтожили 18 единиц российской техники.
В то же время потери личного состава составили примерно 70 солдат убитыми и 80 ранеными. Какая цель у россиян – рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
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"Замысел россиян понятен – он стратегический: с восточного направления Авдеевки – Марьинки и южного направления Запорожья достичь тактического успеха", – сказал Лакийчук.
На первом этапе оккупанты хотят вытеснить украинские войска с занятых позиций в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ. На втором – попытаться оккупировать Угледарский выступ или повторить окружение, которое пытались осуществить в Авдеевке. Здесь для противника сохраняется одна из ключевых опасностей после Авдеевского отрезка.Украинские подразделения отошли из Авдеевки на ранее подготовленные позиции. Бойцы сделали все возможное для сдерживания врага и нанесли ему серьезные потери.
Какие перспективы
Павел Лакийчук объяснил, если на Авдеевском направлении оккупантам было важным оттеснить украинские войска от Донецкой агломерации, то Угледарский выступ – это еще и линии коммуникации через Волноваху, которые в случае захвата будут соединять восточную группировку на Донбассе с южным районом.
Россиянам станет легче перебрасывать войска и грузы. Фактически, это будет оперативно-стратегическое преимущество. Надеюсь, этого достичь они не смогут,
– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".
Ситуация на Запорожском направлении
- Еще 14 января представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что российские оккупационные войска на Ореховском направлении сосредоточили большее количество личного состава, чем на Авдеевском направлении.
- Большая группировка противника там действительно есть. Однако угрозы Запорожью нет. Силы врага простираются широкой полосой от границы с Донецкой областью и до Днепропетровщины. Кроме этого, там совсем другие условия, если сравнить с Авдеевкой.
- За 17 февраля российские военные 13 раз безрезультатно пытались атаковать позиции украинских военных западнее Вербового и Работино Запорожской области.