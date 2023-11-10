История с украинским подростком Богданом: как Львова-Белова наговорила себе новые обвинения

7 ноября появилась информация об очередных препятствиях России для возвращения украинских детей. В этот раз стало известно о вручении повестки в армию украинскому подростку, депортированному в составе так называемой "Группы 31" из Мариуполя. Почему Мария Львова-Белова решила прокомментировать сенсационную новость и что из этого вышло – читайте в авторской колонке для 24 Канала.

Не поборола "фейки"

В апреле этого года уполномоченная Мария Львова-Белова приступила к борьбе с "западными фейками".

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Сначала Львова-Белова изложил собственную версию событий, связанных с депортацией детей из Мариуполя в программе "Антифейк". Затем опубликовала в телеграм-канале видео, где 17-летний подросток рассказывает о "провокациях с украинской стороны" и неудачной попытке сбежать из России. В дальнейшем градус напряжения еще больше возрос: появились свидетельства уполномоченной, что этот самый парень, Богдан, "наш, русский" и вообще от начала "специальной военной операции" поддерживает российских военных.

7 ноября весь мир узнает правду: депортированный ребенок гордится тем, что является украинцем и мечтает как можно скорее вернуться домой. Построенная на лжи кампания Львовой-Беловой по легитимизации международных преступлений, за которые она 17 марта получила ордер МКС на арест, терпит крах.

Становится известно, что подросток несколько раз пытался бежать из российской приемной семьи, куда его насильно отдали под опеку. Обнародуются сведения о требовании российской стороны явиться в военкомат и о проблемах репатриации, которые уполномоченная объясняет длительным процессом оформления документов.

Содействие в задержании украинских детей на границе

Мария Львова-Белова не скрывает, что при попытке пересечь границу России упомянутого подростка Богдана, задержали по ее распоряжению, потому что "мальчик – несовершеннолетний" и "как ответственное лицо" она "не могла этого (выезда – 24 Канал) разрешить". Однако:

во-первых, в редких случаях ребенок в возрасте 16 – 18 лет может покинуть территорию России без сопровождения совершеннолетнего лица;

во-вторых, статья 6 федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" не предусматривает среди полномочий Львовой-Беловой регулирования процедуры пересечения государственной границы.

Известно, что об "исчезновении" Богдана уполномоченной лично сообщила его противоправно назначенная попечительница – экс-медик российских вооруженных сил в Чечне Ирина Рудницкая. В связи с этим пограничная служба ФСБ задержала его.

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Рудницкая не может считаться законным представителем Богдана, правомочным решать вопрос его неотъемлемой свободы передвижения. Следовательно, в этом случае можно говорить о заговоре Львовой-Беловой, Рудницкой и ФСБ по препятствованию репатриации гражданского лица, являющегося отдельным военным преступлением.

Немедленный и безусловный возврат

В дальнейшем уголовная группа пополнилась новыми участниками. По свидетельствам Львовой-Беловой, "достигнуты договоренности по упрощенному порядку документов (для выезда Богдана – 24 Канал) из Московской области". За такими действиями стоит губернатор Московской области, фигурант 7 иностранных санкционных списков Андрей Воробьев.

Воробьев стал первым из губернаторов, в чьем регионе украинские дети были насильственно переданы в российские семьи еще в апреле 2022 года. Он финансово поощрял россиян устанавливать опеку над депортированными несовершеннолетними, затем участвовал в церемонии навязывания им гражданства государства-агрессора.

В этот раз, несмотря на то, что гражданские лица должны быть освобождение немедленно и безусловно, он хотя и по "упрощенному порядку", однако контролирует ход имплементации дополнительных требований по возвращению Богдана. При этом, по свидетельству представительницы парня, его родная сестра имеет попечительские права, должным образом оформленные по украинскому законодательству и заверенные в соответствии с требованиями российского права. Богдану же, вопреки международным нормам, с участием идентифицированной преступной группы навязали гражданство России, что является отдельным усложняющим возврат фактором.

Гражданство, мобилизация и невозможность покинуть Россию

Увидеть повестку Богдана так и не удалось. Впрочем, его представительница обещает при необходимости предоставить ее международным инстанциям. В таком случае речь идет об отдельном военном преступлении – принудительной мобилизации, которая может преследоваться в Международном уголовном суде, даже если Богдан – ее единственная жертва. Львова-Белова отрицает информацию о принудительной мобилизации, утверждая, что в России детей в армию не берут.

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Однако дело в том, что подросток достигнет совершеннолетия через 10 дней. Это значительно усложнит его возвращение в Украину, поскольку согласно статье 23 федерального закона №138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", Богдан не сможет выйти из гражданства России и самостоятельно покинуть территорию России в связи с невыполнением обязательства перед Россией, а именно – воинского долга, предусмотренного в статье 59 конституции.

Следовательно, потенциально парню сначала придется обжаловать по российскому законодательству навязывание ему гражданства государства-агрессора, настаивая на его признании исключительно гражданином Украины. А для того, чтобы такое решение принять, российскому суду придется признать граничащее с фантастикой нарушение международного права со стороны России.

Следует отметить, что Львова-Белова несколько раз повторяла: вывезенные дети сохраняют гражданство Украины. Тогда открытым остается вопрос, о каких вообще дополнительных документах и упрощенных процедурах возвращения может идти речь, если из России пытаются уехать двое иностранных граждан, кровно родственные между собой, с документами, надлежаще оформленными компетентными органами иностранного государства?

Окончательно присвоили

Как и предполагалось, россияне отрицают пребывание на своей и на оккупированной территории украинских детей. Львова-Белова не раз называла их русскими детьми. Повторение такого нарратива свидетельствует – процесс принудительного навязывания российского гражданства завершен. Именно поэтому уполномоченная настаивает: "У нас нет таких (украинских сирот/лишенных родительской опеки) детей". В этом случае имеем признание сразу в двух нарушениях и раскрытие еще одной лжи:

вывезенных детей никто не признает украинцами и они не сохраняют гражданство Украины;

депортированных или принудительно перемещенных сирот и детей, лишенных родительской опеки, вносят в единую федеральную базу как российских граждан, что позволяет их потенциально брать не только под опеку, но и усыновлять.

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Что касается внесения в единую федеральную базу этих детей, лишенных родительской опеки, украинских детей без сопровождения включают туда сразу после депортации. Это предварительно показали служащие Брянской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. По словам самой Львовой-Беловой в российских интернатах украинских детей – нет. Тогда куда делись целые детские дома, депортированные из Украины и о скольких еще украинских детях с повестками в российскую армию говорится – остается вопросом со страшным ответом.