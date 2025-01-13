Возле Керченского моста обнаружили разрыв в боновом заграждении россиян

В Крыму повреждено боновое заграждение возле Керченского моста. Несколько бочек, из которых российские военные изготавливают оборонительные сооружения, заметили на берегу моря в Керчи.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер". Мониторинговая группа сообщества заметила разрыв в заграждении на спутниковых снимках.

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Разрыв в боновом заграждении возле Керченкского моста

Еще с мая прошлого года российские военные начали строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста. В октябре защиту моста усилили плавучими боновыми сооружениями.

Но 12 января в боновом заграждении, которое установлено вдоль моста, заметили разрыв со стороны Черного моря. Сообщается, что 11 января цепь была целостной.



Спутниковые снимки показали разрыв в боновом заграждении вдоль Керченского моста / Фото "Крымский ветер"

В сообществе также публиковали фото с Керчи, на которых видно несколько выброшенных на берег во время шторма бочек с боновых заграждений.

Бочки лежат на пляже на Аршинцевской косе, их никто не убирает. Ранее местное население разбирало их и забирало себе металл,

– говорится в сообщении.



На берег вынесло бочки из оборонительного сооружения / Фото "Крымский ветер"

Причина разрыва в боновом заграждении Керченского моста пока неизвестна.

Атака дронов на Крым

10 января во временно оккупированном Крыму сообщили, что полуостров массово атакуют беспилотники. Из-за этого россияне перекрыли Крымский мост. Российская армия подняла авиацию. Пропагандисты Кремля заявляли, что дроны сбивала ПВО. Целью беспилотников, вероятно, были военные объекты России.