За 7 лет почти половина россиян обращалась к магии. Об этом пишет Reuters.

Что известно о росте интереса россиян к гадалкам?

Российские военные все чаще обращаются к магическим и экстрасенсорным практикам, несмотря на негативное отношение Русской православной церкви.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, около 85% россиян уже имели опыт использования магических практик. В то же время доля тех, кто верит в магию, выросла с 33% в 2019 году до почти 50% в 2026-м. Социологи объясняют это ростом тревоги из-за войны и общей нестабильности.

В таких условиях вера в мистические силы становится для людей своеобразной психологической защитой. Особенно это заметно среди военных: их чаще всего интересуют вопросы выживания на фронте и верности партнеров. Для этого используют различные практики – от карт таро до амулетов. По данным российских продавцов, спрос на магические атрибуты существенно вырос: продажи защитных амулетов и хрустальных шаров увеличились более чем вдвое, а некоторые "обереги" – в несколько раз.

В Русской православной церкви уже отреагировали на эту тенденцию. Ее глава, Патриарх Кирилл, назвал гадание "дьявольской силой" и призвал ограничить рекламу подобных услуг.

Важно! 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки сообщал, что экономика России сократилась на 1,5% в первом квартале 2026 года, что является худшим показателем со времен западных санкций. Строительная отрасль и обрабатывающая промышленность подверглись значительному спаду, а инвестиции в основной капитал сократились на 5,3% в четвертом квартале 2025 года.

