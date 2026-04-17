За 7 років майже половина росіян зверталася до магії. Про це пише Reuters.

Що відомо про зростання інтересу росіян до ворожок?

Російські військові дедалі частіше звертаються до магічних і екстрасенсорних практик, попри негативне ставлення Російської православної церкви.

За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, близько 85% росіян вже мали досвід використання магічних практик. Водночас частка тих, хто вірить у магію, зросла з 33% у 2019 році до майже 50% у 2026-му. Соціологи пояснюють це зростанням тривоги через війну та загальну нестабільність.

У таких умовах віра в містичні сили стає для людей своєрідним психологічним захистом. Особливо це помітно серед військових: їх найчастіше цікавлять питання виживання на фронті та вірності партнерів. Для цього використовують різні практики – від карт таро до амулетів. За даними російських продавців, попит на магічні атрибути суттєво зріс: продажі захисних амулетів і кришталевих куль збільшилися більш ніж удвічі, а деякі "обереги" – у кілька разів.

У Російській православній церкві вже відреагували на цю тенденцію. Її глава, Патріарх Кирил, назвав ворожіння "диявольською силою" та закликав обмежити рекламу подібних послуг.

Важливо! 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки повідомляв, що економіка Росії скоротилася на 1,5% у першому кварталі 2026 року, що є найгіршим показником з часів західних санкцій. Будівельна галузь і обробна промисловість зазнали значного спаду, а інвестиції в основний капітал скоротилися на 5,3% у четвертому кварталі 2025 року.

