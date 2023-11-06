Оккупанты истерически применяют КАБ, – Хлань об обстрелах Херсонщины
Россияне ежедневно обстреливают Херсонскую область. За прошедшие сутки враг выпустил рекордное количество управляемых авиационных бомб. Интенсивность российских обстрелов увеличивается.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Отметим, что вечером 4 ноября оккупанты в Бериславе сбросили с БПЛА боеприпас на полицейский автомобиль.
Обратите внимание Число пугает: Россия за сутки выпустила по Херсонщине рекордное количество авиабомб
"В течение суток россияне выпустили 87 управляемых авиабомб по Херсону. Это можно сказать наибольшее количество авиабомб", – отметил Хлань.
Почему увеличивается интенсивность обстрелов Херсонщины: смотрите видео
Российский террор гражданских
За минувшие сутки оккупанты 640 снарядов применили по правобережной части Херсонской области и 58 по городу Херсон. Во время вечерних обстрелов повреждены 4 многоэтажных дома, в одном из них разрушены перекрытия в квартире. Около 3 ночи оккупанты снова обстреляли Херсон, повредив 2 частных дома.
Также россияне совершили ракетный удар по центральной части Херсона. Одна ракета попала в пятиэтажное здание. В результате мощного взрыва разрушена крыша и значительно повреждены квартиры, в окрестных многоэтажках и административном здании выбило окна. К счастью, обошлось без пострадавших. Еще одну ракету российские захватчики выпустили по Бериславскому району.
Последствия российских обстрелов Херсона и области / Фото: полиция Херсонской области
"12 КАБов оккупанты выпустили по селу Крынки и городу Берислав. Россияне истерически применяют управляемые авиабомбы", – добавил депутат Херсонского облсовета.
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