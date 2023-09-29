Обстрел коксохимического завода в Авдеевке: каковы последствия террористической атаки врага

Днем 28 сентября российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по коксохимическому заводу в Авдеевке Донецкой области. Тогда на предприятии вспыхнул пожар.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире телеканала "Рада" о последствиях террористической атаки врага.

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"Кроме того, что нанесен очередной урон заводу и удар по промышленной инфраструктуре, больше серьезного ущерба нет. Когда горело, несколько часов поднимался столб черного дыма – это дало определенный экологический ущерб", – отметил Барабаш.

По его словам, нафталина на заводе оставалось не очень много – его вывезли еще год назад. Остатки этого вещества и дали такой чёрный дым. К счастью, ни один человек не пострадал.

В эфире "Радио Донбасс.Реалии" Барабаш отметил, что вряд ли удастся восстановить коксохим после подобных прилетов. Хотя еще несколько месяцев назад руководство завода на это надеялось.

Какая ситуация в Авдеевке

В прифронтовом городе ни дня тишины. Российские оккупанты постоянно обстреливают не только украинские позиции вокруг населенного пункта, но и гражданских внутри.

По состоянию на утро 29 сентября в Авдеевке остается 1641 человек. Эвакуация очень медленная – на прошлой неделе согласились только пятеро. Однако большинство собирается уехать перед зимой.

Город активно готовится к отопительному сезону, если это можно так назвать. Ничего, кроме дров и буржуек, сейчас предложить невозможно.

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