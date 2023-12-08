Страшные разрушения: видео из Харькова, который приходит в себя после ракетной атаки
Россияне в ночь на 8 декабря снова обстреляли Харьков ракетами С-300. Приблизительно в 3 часа ночи большинство горожан проснулись от взрыва. В течение получаса в городе прогремело 6 мощных взрывов.
О тяжелой ночи в Харькове рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Она заметила, что последний раз ракетами С-300 россияне били по Харькову в ноябре. Тогда тоже пострадал Шевченковский район города, как и в эту ночь.
Важно Почему о пусках ракет из Каспия сообщили сразу перед тревогой: Игнат объяснил особенности
Детали ночного обстрела Харькова
Российские захватчики запускали ракеты с территории Белгородской области. По предварительным данным, одна из вражеских ракет осталась на Белгородщине.
Мощная атака. Давно у нас такого не было,
– отметила Черненко.
Во время атаки ночью 8 декабря пострадали Шевченковский и Холодногорский районы города. В обоих случаях оккупанты атаковали жилые кварталы.
Хаотические, интенсивные удары,
– подчеркнула корреспондентка 24 Канала из Харькова.
В результате российского обстрела два человека были ранены. 36-летняя женщина отказалась от госпитализации. Медики оказали ей помощь на месте. А вот мужчину 25 лет, который также пострадал в результате удара, госпитализировали. По данным городского главы Харькова Игоря Терехова, в момент госпитализации мужчина находился в состоянии средней тяжести.
Чудом обошлось без большего количества жертв, ведь враг атаковал гражданские многоквартирные дома. Много выбитых окон, вылетели рамы. Повреждены более 25 частных автомобилей,
– сказала Черненко.
Взрывной волной повреждено образовательное учреждение Харькова. В пострадавших от удара кварталах исчезало тепло и были перебои с электроснабжением, но сейчас все активно восстанавливают.
Последствия российских обстрелов Харькова ночью 8 декабря / Фото: 24 Канал
"На одном из мест прилета работал живой муравейник. Я думаю, что большая часть работ там закончилась. Быстро закрыли окна, потому что очень холодно. Приехали волонтеры из разных организаций, чтобы помочь людям", – добавила корреспондентка 24 Канала из Харькова.
Как город восстанавливается после российской атаки: смотрите видео
Какая ситуация в области
В ночь на 7 декабря под ударом была также и Харьковская область. В частности, россияне били по селу Подолы в Купянском районе. Пострадали три человека – мужчина и две женщины.
Кроме этого, после полуночи оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Куриловке. В результате обстрела в пятиэтажке произошел мощный пожар. Там выгорело два верхних этажа.
Что известно о последней российской атаке по Украине
- Ночью российские захватчики запустили 7 дронов типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска. Все беспилотники летели на Днепропетровщину. Воздушные силы сбили 5 вражеских целей.
- Над территорией Саратовской области России утром 8 декабря россияне подняли в воздух 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В 6:30 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Несколько групп ракет полетели на Павлоград, а другая свернула на Запад Украины. Часть вражеских целей направилась в Киев.
- В результате ракетного удара по Павлоградскому району один человек погиб, а четверо получили ранения. Повреждены 16 частных домов и 5 дачных.
- В общей сложности тревога длилась почти 3 часа. Оккупанты выпустили 19 крылатых ракет X-101 и X-555, из них 14 сбили силы ПВО.