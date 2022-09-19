Россияне обстреляли Криворожский район: вероятно, били из "Смерчей"

Российские военные в очередной раз нанесли удар по Криворожскому району на Днепропетровщине. Взрывы раздавались во время воздушной тревоги.

Об обстреле сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. В 17:32 он написал, что в Криворожском районе зафиксирован "приход" из РСЗО.

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Взрывы слышали в Кривом Роге

Александр Вилкул сообщил, что, вероятно, оккупанты ударили из "Смерчей". Сообщается, что в результате обстрела нет потерь.

Корреспонденты Суспільного в 17:03 сообщили, что в Кривом Роге был слышен звук взрыва. В городе и области при взрыве была объявлена воздушная тревога.

Оккупанты терроризируют Криворожье

Вооруженные силы россии в сентябре систематически терроризируют Криворожье. Один из мощных обстрелов произошел 14 сентября, когда оккупанты попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Сообщалось, что российские военные выпустили по Кривому Рогу сразу 7 ракет типа Х-22 из самолетов стратегической авиации.

15 сентября оккупанты в очередной раз ударили по Криворожью и снова попали возле дамбы. Также оккупанты обстреляли предприятие. Обстрелы Кривого Рога продолжились 16 сентября, когда оккупанты ударили по критическим объектам.

Александр Вилкул сообщал, что за три дня россия выпустила по Кривому Рогу 13 ракет. Для обстрелов захватчики не пожалели самые дорогие ракеты типа "Кинжал".

В разведке Министерства обороны Великобритании констатировали, что россия обстреливает гражданскую инфраструктуру, где нет никакого военного эффекта.

Аналитики из Института изучения войны заявили, что оккупанты били по гидротехнической инфраструктуре Днепропетровщины, чтобы препятствовать предстоящим операциям ВСУ на реке Ингулец.

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