Дом разрушен полностью: россияне сбросили авиабомбу на Волчанск – видео последствий удара
Около 15:00 российские оккупанты совершили обстрел Волчанска, что на Харьковщине, управляемой авиабомбой. В результате атаки разрушен двухэтажный жилой дом и повреждены сооружения рядом.
Из-за того, что удар был нанесен после обеда, к счастью, только один человек получил осколочное ранение. Поскольку, как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, жизнь в городе бурлит в основном до вечера, а после обеда редко кого встретишь.
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Детали обстрела
Корреспондентка отметила, что россияне очень часто обстреливают Волчанск. Сегодняшний удар – чрезвычайно циничный, потому что управляемая авиабомба попала прямо в центр города.
Там сосредоточена коммерческая жизнь: работают аптеки, продовольственные магазины и стихийные рынки, а также собираются люди, чтобы получить гуманитарную помощь.
В результате вражеской атаки один дом разрушен до основания, а остальные вокруг очень-очень сильно пострадали.
Вот именно по таким местам и ударили россияне. Они не могли не знать, что здесь продолжают жить люди,
– подчеркнула Черненко.
Уберечь от большего количества жертв также могло то, что в Волчанске мирные жители в основном пытаются переезжать в частные дома. Ведь из-за постоянных обстрелов в двухэтажках и пятиэтажках нет надлежащих коммуникаций для жизни.
Последствия удара по Волчанску: смотреть видео
Последние новости из Харьковской области относительно российских обстрелов
- Днем 12 марта в Харькове прогремели взрывы. Начальник обладминистрации Олег Синегубов рассказал, что Россия попала по старым ангарам под Харьковом. По его словам, было три удара, предварительно, ракетами С-300.
- Ночью на вторник, 12 марта, российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска в Харьковской области. Повреждена многоэтажка. В результате авиаудара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме.
- В 01:00 11 марта россияне обстреляли Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". Под удар попал Слободской район города. Разрушениям подверглись два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального учреждения. Также повреждены два частных автомобиля.