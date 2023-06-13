Есть 2 причины: зачем Россия переместила ракетный комплекс "Бал" к границе с Украиной

Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы "Бал". Из них враг вероятно хочет обстреливать украинские города.

Экс-сотрудник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак предположил, что такие действия россиян могут быть связаны с 2 причинами. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Причина первая: возможный дефицит

Ступак отметил, что вероятнее всего, что у оккупантов закончились ракетные комплексы, поэтому они достали "Бал", который раньше почти не использовали.

"Нельзя представить, чтобы Шойгу открыл какой-то склад, а там – пусто. Понятно, что какие-то ракеты у них есть, что-то они могут производить. Но перспектива такова, что оружие у них заканчивается", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Российский береговой ракетный комплекс "Бал" является носителем противокорабельных ракет Х-35 и Х-35У. Он предназначен для контроля за территориальными водами, защиты береговых объектов и инфраструктуры побережья. Дивизион "Бал" состоит из четырех пусковых установок, каждая из которых содержит восемь ракет.

Иван Ступак объяснил причины перебазирования ракетных комплексов "Бал" в Брянскую область: смотрите видео

Причина вторая: снизить период готовности

Россияне понимают, что украинские силы отслеживают вылет их самолетов с аэродромов, откуда они направляются на Каспийское море сбрасывать ракеты. Тогда-то и объявляется по территории Украины сигнал воздушной тревоги.

"Возможно, размещение в Брянской области ракетных комплексов "Бал" связано с тем, чтобы снизить период готовности. Это даст россиянам возможность обстреливать украинские города, до которых они смогут "дотянуться", до того, как мы успеем включить систему противовоздушной обороны", - подчеркнул Иван Ступак.

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