Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что, что в российском обществе продвигают нарративы, которые должны подготовить население к будущим действиям Кремля. В то же время Москва постоянно опровергает все упреки относительно ее планов вторгнуться в европейские страны.

Имеют ли россияне целью вторжение в Европу?

Главный консультант Национального института стратегических исследований попытался предположить, что думают в России относительно Североатлантического альянса.

Россия считает, что НАТО – это ее стратегический оппонент. Пока есть Альянс, всегда есть экзистенциальная угроза любому проекту, который существует на территории России, или Советский Союз, или Российская империя, которая была в донатовскую эпоху. Россия всегда считала, что Запад нужно победить,

– подчеркнул он.

В России последние два десятилетия, по его словам, в голову россиян вкладывалась мысль, что точка величия Советского Союза вместе с Россией – это 9 мая 1945 года и захват Берлина. Именно поэтому появилась фраза: "Можем повторить".

Россиянам доказывали эту мысль – мол, если мечтаете о величии России, надо повторить захват Берлина,

– отметил Ус.

Речь идет даже не о Киеве или Варшаве, а именно о Берлине. Это та идеология, которая живет в России, и в этом, по мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, есть экзистенциальная угроза уже для Европы и, само собой, для Украины. Ведь Россия, безусловно, стремится восстановить свое влияние.

Конечно, россияне не будут рассказывать, что они собираются это сделать. Но сколько раз до 24 февраля 2022 года от высокопоставленных чиновников России мы слышали, что они якобы не будут эскалировать ситуацию против Украины. А до 2014 года они называли бессмысленностью забрать Крым у Украины и начать против нее войну,

– подчеркнул Иван Ус.

Однако логично говорить, что они не собираются это делать, а на самом деле готовились к этому. Поэтому, по его мнению, никогда не следует быть уверенным в том, что на вас никто не нападет. Следует анализировать все возможности и готовить мгновенные ответы.

Обратите внимание! Министры обороны стран ЕС создали план на 5 лет, который позволит подготовиться к войне с врагом. Согласно ему Евросоюз до 2030 года должен обеспечить мощную оборону по сдерживанию противника и быстрого реагирования на агрессию.

Россия сегодня рассуждает о том, что надо воевать со своим врагом – НАТО, который она мечтает победить. Это нужно Москве, как заметил эксперт, чтобы публично продемонстрировать на весь мир свое величие и показать себя игроком в глобальной политике. Ведь сейчас россияне недовольны тем, как их воспринимают в мире.

