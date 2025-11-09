Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, наголосивши на тому, що у російському суспільстві просувають наративи, які мають підготувати населення до майбутніх дій Кремля. Водночас Москва постійно спростовує всі закиди щодо її планів вторгнутися у європейські країни.

Чи мають росіяни на меті вторгнення у Європу?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень спробував припустити, що думають у Росії щодо Північноатлантичного альянсу.

Росія вважає, що НАТО – це її стратегічний опонент. Поки є Альянс, завжди є екзистенційна загроза будь-якому проєкту, який існує на території Росії, чи то Радянський Союз, чи то Російська імперія, яка була у донатівську епоху. Росія завжди вважала, що Захід потрібно перемогти,

– наголосив він.

В Росії останні два десятиріччя, за його словами, у голову росіян вкладалась думка, що точка величі Радянського Союзу разом з Росією – це 9 травня 1945 року та захоплення Берліну. Саме тому з'явилась фраза: "Можемо повторити".

Росіянам доводили цю думку – мовляв, якщо мрієте про велич Росії, треба повторити захоплення Берліну,

– зазначив Ус.

Йдеться навіть не про Київ чи Варшаву, а саме про Берлін. Це та ідеологія, яка живе в Росії, і в цьому, на думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, є екзистенційна загроза вже для Європи і, безперечно, для України. Адже Росія, безумовно, прагне відновити свій вплив.

Звісно, росіяни не будуть розповідати, що вони збираються це зробити. Але скільки разів до 24 лютого 2022 року від високопосадовців Росії ми чули, що вони нібито не будуть ескалювати ситуацію проти України. А до 2014 року вони називали безглуздям забрати Крим в України і розпочати проти неї війну,

– підкреслив Іван Ус.

Проте логічно говорити, що вони не збираються це робити, а насправді готувались до цього. Тому, на його думку, ніколи не слід бути впевненим в тому, що на вас ніхто не нападе. Слід аналізувати всі можливості і готувати миттєві відповіді.

Росія сьогодні міркує про те, що треба воювати зі своїм ворогом – НАТО, який вона мріє перемогти. Це потрібно Москві, як зауважив експерт, щоб публічно продемонструвати на весь світ свою велич та показати себе гравцем у глобальній політиці. Адже зараз росіяни не задоволені тим, як їх сприймають у світі.

Чи можлива агресія Росії проти країн НАТО?