Россияне отвели силы не только из Мелитопольского района, – Старух назвал еще одно направление

Россияне покинули свои блокпосты, расположенные на территории Мелитопольского района в Запорожской области. Местные власти считают, что оккупанты просто боятся наступления ВСУ. Но стало известно, что Россия вывела свои войска из одного района.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух во время телемарафона. Он подтвердил информацию, что россияне отошли от блокпостов в области.

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Россияне отвели силы на двух направлениях в Запорожье

Александр Старух говорит, что кафиры отвели войска не только из Мелитопольского района. Они также забрали часть военной силы в Васильевском районе .

Вместе с тем, Васильевка, Днепрорудное и Энергодар серьезно укреплены. Но из блокпостов россиян почему-то вывели. Может, у них ротация. Перемещение произошло в направлении Херсона,

– говорит председатель Запорожской ОВА.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал , что контрнаступление ВСУ по некоторым направлениям проходит очень удачно. Враг не просто терпит, а панически убегает.

"Три дня назад из всех блокпостов на территории Мелитопольского района россияне уехали. Убежали, благодаря ВСУ. И даже с территории Васильевки они переместились в Зеленый Гай из- за страха наступления наших военных ", - пояснил он.

Какая ситуация в Запорожье: последние новости

Россияне временно оккупировали часть Запорожской области. Там они запугивают представителей местных властей и издеваются над мирными жителями. Есть случаи как принудительной, так и добровольной коллаборации.

Кроме того, захватчики регулярно обстреливают населённые пункты. Так, 5 июня они ударили по Орехову и Гуляйполю. Гали из реактивных систем залпового огня. Погибла пожилая женщина. Повреждения получили 5 домов и квартира.

Оккупанты утверждают о якобы отключении украинских мобильных операторов в Запорожье . Их цель – лишить граждан возможности получать правдивую информацию.

К активным обстрелам кафиры прибегают, потому что не имеют сил для наступления. Тем временем украинские защитники продвигаются на Запорожье . Россияне 3 июня попытались приостановить их, но отступили.

В рамках рабочей поездки Владимир Зеленский посетил украинских защитников в Запорожской области . Он ознакомился с ситуацией в регионе, а также пообщался с воинами, наградил и вручил ценные подарки.

К слову, в Генштабе ВСУ рассказали , что по состоянию на прошедшие сутки, 6 июня, на Запорожском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Тем не менее, обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Богоявленка, Владимировка, Малиновка и Щербаки.

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