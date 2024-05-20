Очень странное совпадение: куда оккупанты начали тянуть технику через Мариуполь

Россияне, спасаясь от прилетов с Бердянского направления, ранее переправляли технику ближе к Мариуполю. Теперь были зафиксированы движения пустых грузовиков в сторону Новоазовска. Часть грузовиков враг довез на территорию России, что может свидетельствовать об усилиях россиян осуществить подкрепление на одной из линий фронта.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что, вероятно, враг перебрасывает технику в Харьковскую область. Однако было зафиксировано небольшое количество танков, что не поможет оккупантам изменить ход событий на линии фронта.

Смотрите также Украинский "хлопок" бьет очень ювелирно, – Забавин рассказал детали прилета в Мариуполе

Куда оккупанты начали тянуть технику

По словам Андрющенко, часть грузовиков удалось провести до выезда аж из Таганрога, то есть по территории России, Ростовская область. Такие действия врага, вероятно, связаны с наступлением на Харьковскую область, где участвует группировка "Север".

Мы видим количество их потерь и того, что им не хватает ресурсов для выполнения задач, которые они перед собой поставили и они вынуждены тянуть подкрепление с фронта,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Также видно странное совпадение – перемещение техники происходит именно в момент, когда наступательные операции россиян в Харьковской области не имеют запланированных ими успехов. По словам Андрющенко, враг несет большие потери, только за неделю цифра составляет 10 тысяч.

Такое впечатление, что идет поставка чего-то именно с линии фронта и привлечены боевые подразделения, а не какие-то новобранцы,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Какую технику перетаскивают россияне

В сторону Новоазовска, по словам Андрющенко, враг вез достаточно современные танки. Мариупольцы насчитали примерно 7 тягачей, что не свидетельствует о движении большой колонны танков.

Есть подкрепление, но недостаточно существенное, чтобы что-то изменило на каком-то участке фронта,

– добавил советник городского головы Мариуполя.

Последние новости оккупированного Мариуполя