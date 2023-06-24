Дополнительные российские войска возле Сумщины: Жданов объяснил цель их появления там

Российские оккупанты подтянули к Сумской области ракетные комплексы "Бал". Но о формировании наступательной группировки пока речь не идет.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, пока россияне не применяли комплексы "Бал".

К теме Новая угроза для Киева и вызов для ПВО: для чего Россия перекидывает ракетные комплексы "Бал"

"Там нет формирования наступательной группировки. Мы наблюдали перемещение ракетных подразделений, в частности комплекса "Бал". Но случаев его применения пока не зафиксировано", – отметил Жданов.

Почему россияне перекинули ракетные подразделения к Сумской области: смотрите видео

Сделает ли Украина упреждающий удар

По мнению военного эксперта, пока ВСУ с "Балами" ничего делать не будут. Но если этот комплекс таки применят, то могут прилететь какие-то неизвестные дроны.

Что известно о ракетных комплексах "Бал": коротко

12 июня Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ сообщил, что Россия перекидывает в Брянскую область дивизион корабельных ракетных комплексов.

"Бал" может использовать сверхзвуковые крылатые ракеты Х-35/35У, которые модернизировали в 2021 году. В настоящее время считается, что их дальность выросла вдвое – с 260 до 500 километров. Если это действительно так – Киев тоже в опасности.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что ракеты Х-35У меньше крылатых, поэтому их труднее обнаруживать.

Одна пусковая установка "Бала" способна нести до 8 ракет. Всего пусковых может быть 4, то есть суммарный залп крылатых ракет может иметь 32 снаряда. Сейчас в России около 40 комплексов.