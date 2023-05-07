Сырский в зоне боевых действий заявил, что Россия перегруппировывает войска: о чем это свидетельствует

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая снова побывал в зоне боевых действий на Востоке. Сырский встретился с командирами боевых частей и рассказал о ситуации на Востоке.

Александр Сырский и командиры обсудили меры для лучшей обороны Бахмута и нанесения максимального урона вагнеровцам. На месте были приняты необходимые оперативные решения.

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Сырский обсудил оборону Бахмута

Командующий Восточной группировкой войск заявил, что ситуация на восточном фронте напряженная, но контролируемая.

Он рассказал, что россияне в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Это свидетельствует о том, что враг не намерен менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия,

– сказал Сырский.

Он также подчеркнул, что благодаря активным действиям наших бойцов противнику не удается достичь поставленных целей.

Сырский объяснил, что не все вопросы можно обсудить удаленно и общение вживую с командирами позволило детально разобраться в ситуации и спланировать будущие действия.

По случаю Дня пехоты Сырский отметил государственными и ведомственными наградами, а также вручил ценные подарки около 170 бойцам восточного фронта, героически проявившим себя в боях.

Какая ситуация на Бахмутском направлении