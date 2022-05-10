Россияне переместили на территорию Украины 500 мобилизованных бойцов из оккупированного Донбасса
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает бросать на войну с Украиной мобилизованных бойцов из оккупированного Донбасса. Оккупанты перекинули на территорию Украины около 500 таких бойцов.
Россия пытается не допустить продвижение украинских защитников
Соответствующую информацию 10 мая сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных Сил Украины. Там заявили, что Россия прибегла к такому шагу, чтобы не допустить продвижение украинских защитников.
Стоит внимания Российские оккупанты, которых мобилизовали только в апреле, уже попали в плен.
Также, как отметили в Генштабе ВСУ, россияне таким образом решили усилить свои войска. Поэтому Россия переместила на территорию Украины около 500 бойцов, мобилизованных на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.
В целях недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и для усиления своих войск дополнительно переместили на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей,
– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Россия проводит мобилизацию на фоне потерь
- По состоянию на утро 10 мая Россия уже потеряла 26 тысяч военных в войне с Украиной. На фоне безумных потерь Кремль провалил скрытую мобилизацию в России.
- В украинской разведке сообщалось, что у России возникли большие проблемы с резервами. Поэтому Россия мобилизует в армию безработных и "казаков" из Краснодарского края и Ростовской области. Им предлагают зарплату от 200 тысяч рублей.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что Владимир Путин никогда не объявит общую мобилизацию. По его мнению, Кремль может объявить частичную мобилизацию, в том числе в приграничных с Украиной областях.
- Советник министра внутренних дел Украины и руководитель БО "Лазарь" Ростислав Смирнов тоже сомневается, что Путин прибегнет к мобилизации.
- Украинская омбудсмен Людмила Денисова информировала, что во временно оккупированном Херсоне российские военные хотят дать оружие заключенным. В планах россиян вынудить заключенных воевать против ВСУ.
- Также Денисова сообщала, что в оккупированном Крыму продолжается 15 незаконная призывная кампания. Россияне заставляют украинцев воевать против собственного государства.
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