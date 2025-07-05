Россияне обнажают противовоздушную оборону в Донецкой области: куда панически перебрасывают системы ПВО
- Россия перебрасывает системы ПВО из Донецкой области для защиты важных направлений.
- Это перемещение оголяет другие регионы, что позволяет украинским силам наносить удары по стратегически важным объектам.
Партизаны движения "Атеш" сообщили, что россияне панически перетягивают системы ПВО из Донецкой области. Тем самым они оголяют тылы, в результате чего, в частности по Донецку наносятся удары.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что россияне обнажают тылы не только в оккупированной Донецкой области, но и в российских регионах, перебазируя системы противовоздушной обороны. Это происходит ради защиты важного для оккупантов направления.
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Пытаются закрыть окно возможностей
Лакийчук объяснил, что россияне постоянно перемещают системы ПВО именно на территорию оккупированного Крыма. В течение трех последних лет после того, как Украина уничтожала системы ПВО, расположенные на полуострове, враг за две-три недели – месяц выставлял новые.
Дело в том, что противовоздушная оборона, расположенная в Крыму, а именно западном Крыму, – это первый эшелон ПВО всего того востока России,
– пояснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".
Именно прорыв с этой стороны линии обороны ПВО противника позволяет украинским силам, по его словам, бить по Новороссийску, Анапе, Таганрогу, Ейску и, в частности, по Крымскому мосту.
Поэтому, чтобы закрыть это окно возможностей, россияне снова и снова тянут противовоздушную оборону с других участков в Крым. И не только из Донецкой области, а также с Камчатки, Дальнего Востока, где когда-то были расположены зенитно-ракетные полки и дивизии, а сейчас все ПВО оттуда перебросили на войну с Украиной,
– подчеркнул Павел Лакийчук.
Три года назад россияне били из ЗРК С-300 по наземным целям – по украинским населенным пунктам, потому что ракет для систем ПВО у них было вдоволь. Однако теперь, по его мнению, совсем другая ситуация – сегодня им не хватает и комплексов, и ракет к ним. Поэтому противник и вынужден перетаскивать системы противовоздушной обороны с одного участка фронта на другой, лишая защиты определенные направления.
Напомним, что по мнению военного эксперта Романа Свитана, удары Сил обороны Украины по оккупированному Крыму, в частности по аэродрому "Кировское", является системной отработкой по российским ПВО. Это, как заметил Свитан, позволит совершить атаки по серьезным военным объектам россиян на Крымском полуострове.