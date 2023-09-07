Оккупанты готовятся праздновать День освобождения Донбасса: с испуга глушат связь и интернет

Российские захватчики продолжают создавать картинку того, что людям на оккупированных территориях "живется лучше", чем прежде, чем они находились в составе нашего государства. Так, россияне готовятся устроить праздник, ко Дню освобождения Донбасса от немецких захватчиков.

Об этом 24 Каналу сообщили источники в спецслужбах. Несмотря на это, российские захватчики все же опасаются, что что-то в этот день может случиться, поэтому уже глушат мобильную связь и интернет для граждан на оккупированных территориях.

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оккупанты планируют праздновать День освобождения Донбасса

Представители спецслужб подчеркнули, что захватчики из террористической группировки "ДНР" 8 сентября готовятся отметить День освобождения Донбасса на временно оккупированной Донецкой области с традиционной помпезностью. Несмотря на тот факт, что регион снова наполовину оккупирован нацистами современности. В частности, они планируют устроить "спектакль" вблизи с выдающимя для украинской истории места, а именно – Саур-Могилы.

Справка! Саур-Могила – курган в восточной части Донецкой области, расположенный на стыке с украинской Луганской областью и Ростовской областью в России. Это место является стратегической высотой, поэтому здесь неоднократно происходили битвы за его контроль.

В частности, на Саур-Могиле происходили самые ожесточенные битвы времен Второй мировой войны, а также времен российско-украинской войны, в 2014 году. Также известно, что оккупанты издевались над украинскими защитниками, которые героически обороняли курган от оккупации.

Спецслужбисты подчеркнули, что в этот раз оккупанты могут свезти сюда пророссийскую массовку из разных городов и сел области, а также, вероятно, и самой страны-агрессорки. Не исключают в спецслужбах и возможных провокаций по этой "процессии".

Стоит отметить, что очевидно, что россияне переживают из-за безопасности проведения этого "события", поэтому уже заранее к нему готовятся. В частности, 7 сентября по всей оккупированной территории Донецкой области был выключен единственный оператор мобильной связи "Феникс". Поэтому жители региона находятся без мобильной связи и интернета.

Напоследок спецслужбы подчеркнули, что наиболее вероятен вариант, что мобильную связь оккупанты отключили, для в очередного массированного обстрела населенных пунктов на оккупированных территориях – чтобы никто из свидетелей не мог слить в интернет доказательства причастности России к военному преступлению.

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