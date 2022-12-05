Россияне подняли в воздух 14 бомбардировщиков ТУ-95
Российские захватчики подняли на воздух самолеты ТУ-95. Несмотря на это, в Украине нет воздушной тревоги.
Людей призывали сохранять спокойствие. О поднятии самолетов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Заметьте Россия резко сократила вылеты тактической авиации на фронте: в разведке Британии назвали причины
Россияне подняли свои бомбардировщики
14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю на 6 – 8 меньше, чем планировали)… Ну что ж, посмотрим. Сохраняем спокойствие,
– призвал Ким.
Следует отметить, что 2 декабря в Украине была подобная ситуация. Тогда россияне также подняли в небо авиацию, а также вывели в Черное море ракетоносители.
Тогда об этом также писал Виталий Ким, отмечавший, что оккупанты пытаются осуществить "жалкие попытки продемонстрировать, что у них все хорошо".
Однако на ракетоносителях в Черном море тогда было только 12 ракет типа "Калибр". Хотя тогда, по данным журналиста Андрея Цаплиенко, из Севастополя в акваторию Черного моря вышли:
- ракетный катер "Молния";
- фрегат "Адмирал Эссен" с 8 "Калибрами";
- малый противолодочный корабль проекта 1124;
- подлодка проекта 636.3;
- большой десантный корабль проекта 1171 "Орск";
- большой десантный корабль проекта 775.
То есть россияне вывели много кораблей, хотя и не было много ракет. Однако, как известно, во время самих атак ракетоносители могут выводить в море, а затем снова отправлять на базу.
Что известно об угрозе новой атаки по Украине
- 4 декабря Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины рассказали, что оккупанты держат в Черном море 100 ракет типа "Калибр".
- Известно, что Россия вывела на боевое дежурство свои корабли как в Черное, так и в Средиземное море. Кроме этого, враги держат в Азовском море на боевом дежурстве 2 корабля.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россияне применяют новую тактику ракетных атак. В частности, враги хотят ударить, когда в Украине будет холодно – то есть температура опустится до -10 градусов.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у врага есть ракеты на 3 – 4 обстрела Украины. Ведь у россиян с каждым днем количество ракет уменьшается. Потому они ищут их по всему миру.