Россияне подняли в воздух 14 бомбардировщиков ТУ-95

Российские захватчики подняли на воздух самолеты ТУ-95. Несмотря на это, в Украине нет воздушной тревоги.

Людей призывали сохранять спокойствие. О поднятии самолетов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Заметьте Россия резко сократила вылеты тактической авиации на фронте: в разведке Британии назвали причины

Россияне подняли свои бомбардировщики

14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю на 6 – 8 меньше, чем планировали)… Ну что ж, посмотрим. Сохраняем спокойствие,

– призвал Ким.

Следует отметить, что 2 декабря в Украине была подобная ситуация. Тогда россияне также подняли в небо авиацию, а также вывели в Черное море ракетоносители.

Тогда об этом также писал Виталий Ким, отмечавший, что оккупанты пытаются осуществить "жалкие попытки продемонстрировать, что у них все хорошо".

Однако на ракетоносителях в Черном море тогда было только 12 ракет типа "Калибр". Хотя тогда, по данным журналиста Андрея Цаплиенко, из Севастополя в акваторию Черного моря вышли:

ракетный катер "Молния";

фрегат "Адмирал Эссен" с 8 "Калибрами";

малый противолодочный корабль проекта 1124;

подлодка проекта 636.3;

большой десантный корабль проекта 1171 "Орск";

большой десантный корабль проекта 775.

То есть россияне вывели много кораблей, хотя и не было много ракет. Однако, как известно, во время самих атак ракетоносители могут выводить в море, а затем снова отправлять на базу.

Что известно об угрозе новой атаки по Украине