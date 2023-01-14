Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: под завалами люди – жуткие кадры

Российские оккупанты 14 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они попали по многоэтажке в Днепре.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На месте работают все экстренные службы.

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Россияне ударили по многоэтажке в Днепре

Тимошенко сообщил ужасные новости из Днепра – российская ракета попала в многоквартирный дом.

Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте,

– отметил заместитель главы ОП.



Россияне попали по многоэтажке в Днепре / Фото Кирилла Тимошенко

Тимошенко добавил, что он отлично знает дом, в который прилетело в Днепре, ведь родился и проживал рядом.

"Знаю людей из этого района. Приветливые и доброжелательные! Злость", – отметил чиновник.

Он уже пообщался с мэром Днепра Борисом Филатовым.

"Он уже выехал на место, где Россия устроила террор. Все спасательные службы трудятся. Сил и выдержки днепрянам!" – подытожил Тимошенко.

Смотрите фото с места происшествия / Фото из соцсетей и Кирилла Тимошенко

Массированная ракетная атака 14 января: коротко