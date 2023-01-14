Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: под завалами люди – жуткие кадры
Источник:телеграм Кирилла Тимошенка
Российские оккупанты 14 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они попали по многоэтажке в Днепре.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На месте работают все экстренные службы.
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Россияне ударили по многоэтажке в Днепре
Тимошенко сообщил ужасные новости из Днепра – российская ракета попала в многоквартирный дом.
Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте,
– отметил заместитель главы ОП.
Россияне попали по многоэтажке в Днепре / Фото Кирилла Тимошенко
Тимошенко добавил, что он отлично знает дом, в который прилетело в Днепре, ведь родился и проживал рядом.
"Знаю людей из этого района. Приветливые и доброжелательные! Злость", – отметил чиновник.
Он уже пообщался с мэром Днепра Борисом Филатовым.
"Он уже выехал на место, где Россия устроила террор. Все спасательные службы трудятся. Сил и выдержки днепрянам!" – подытожил Тимошенко.
Смотрите фото с места происшествия / Фото из соцсетей и Кирилла Тимошенко
Массированная ракетная атака 14 января: коротко
- Утром 14 января глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 17 вражеских стратегических бомбардировщиках в небе. Он отметил, что возможна новая массированная ракетная атака.
- Кроме того, зафиксировали и движение вражеских кораблей в Черном море. Там Россия вывела 5 своих ракетоносителей, количество "Калибров" на которых может достигать 36.
- После объявления всеукраинской воздушной тревоги глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Они летели в Винницкую область. Также была угроза ракетного удара Житомирской области.
- Об угрозе ракетных обстрелов сообщил и руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. Он призвал не игнорировать уведомление о воздушной тревоге.
- Впоследствии появились первые сообщения о взрывах во Львовской области. Несмотря на успешную работу ПВО, кафиры попали по объекту критической инфраструктуры.