Россияне совершили механизированный накат, чтобы расширить плацдарм у реки Оскол
24 декабря 2024, 15:14Читати новину українською
Оккупанты наступают на Купянском направлении. Враг пытается сильнее закрепиться на левом берегу реки Оскол.
23 декабря враг, под прикрытием дождя и тумана, предпринял попытку расширения контролируемой территории на левом берегу реки Оскол, что на Купянском направлении.
Механизированный накат оккупационной армии происходил в две волны и продолжался почти весь день.
Благодаря совместным действиям подразделений Сил обороны вражескую атаку отбили и сожгли технику противника.
В результате слаженной боевой работы наши воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожено одну БМП-2 и два танка. Поражено восемь единиц БМП-2 и один танк оккупантов. Враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.