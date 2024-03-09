"Будем честными": удается ли россиянам русифицировать детей на оккупированных территориях

Когда Россия приходит на захваченные ею земли, первое, что она делает после разрушений и убийств гражданского населения – пытается переписать историю и перевоспитать детей на свой лад.

Несовершеннолетние – вообще отдельная сакральная тема для оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов, подчеркнув, что есть много способов, которыми враг пробует достучаться до детских умов.

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Как россияне пытаются русифицировать детей на ВОТ

В Бердянском райсовете рассказали, что оккупанты различными методами пытаются давить на детей на оккупированных территориях:

приглашают в лагеря на территории России, организовывают визиты на "all inclusive" в Чувашию или какие-то подобные места;

24/7 пропаганда льется через образование. Все заведения, которые воспитывают и обучают детей, это исключительно "прошивка" мозгов;

привозят в школы российских военных, которые взаимодействуют с детьми. В частности, позволяют им играть оружием и лазить по технике и тому подобное;

военно-патриотическое воспитание, например, тренировки и домедицинская помощь.

Оккупанты понимают, что наши дети выросли в Украине и другого не знают, и поэтому пытаются всеми силами "насадить россиянство", которое они принесли на нашу территорию. Будем честными – у них есть определенные результаты,

– подчеркнул Виктор Дудукалов.

Но россияне рассчитывали на то, что украинское общество будет гораздо более российским. Впрочем, как оказалось, Запорожская область, которая является преимущественно русскоязычным регионом, не имеет много пророссийских жителей. Поэтому враг со всех сторон "обрабатывает" детей. О взрослом населении вообще трудно говорить, поскольку там тотальная пропаганда, чем можно представить.

Россияне продолжают похищать украинских детей

Захватчики действуют подобно преступлениям немецких солдат во времена Второй мировой войны. Такой масштабной депортации детей как из Украины Европа не видела со времен Адольфа Гитлера.

Украина продолжает разыскивать этих детей по всей территории России и даже на временно оккупированных украинских территориях. Несовершеннолетних постоянно разделяют и перемещают.

по всей территории России и даже на временно оккупированных украинских территориях. Несовершеннолетних постоянно разделяют и перемещают. У россиян сейчас значительно больше сценариев, чтобы депортировать и незаконно перемещать детей, чем было в 2014 году.

Активное участие в похищении украинских детей принимает и Беларусь. По данным Йельского университета, туда могли отправить более 2,4 тысячи несовершеннолетних украинцев.

С начала полномасштабного вторжения Россия депортировала или принудительно переместила на свои территории 19 тысяч 546 украинских детей. Из них удалось вернуть почти 400.