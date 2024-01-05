Подслушивают даже разговоры: как россияне преследуют местных на оккупированных территориях

Россияне на временно оккупированных территориях пытаются контролировать все информационное пространство. В Мелитополе враг даже подслушивает бытовые разговоры во дворах местных жителей.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Таким образом оккупанты пытаются выявить людей с проукраинской позицией.

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Создание русской пропаганды

Россия умеет создавать пропаганду своему внутреннему потребителю и переносит ее на временно оккупированные украинские территории. Так, в Мелитополе оккупанты пытаются контролировать мобильную связь и интернет. Более того – подслушивают о чем говорят местные жители.

"Они посылают людей, которые подслушивают разговоры, анализируя о чем говорят жители, чтобы оказывать сопротивление. В конце прошлого года в Мелитополь приезжал гастролер, который называет себя заместителем главы администрации Путина. Он презентовал организацию нового телевидения, медиа, которое будет нести исключительно пропаганду", – рассказал Федоров.

Враг пытается ограничить доступ украинцев на временно оккупированных территориях к объективной информации и демократическим медиа и сеять свою пропаганду даже среди детей и молодежи.

К примеру, когда они в школах и детских садах проводили мероприятия в канун нового года, то туда всегда приходили российские военные. Они были в балаклавах с закрытым лицом. Они пытались таким образом показать, что "российские военные безопасны",

– отметил городской голова Мелитополя.

Он добавил, что это достаточно опасные действия, поскольку таким образом россияне пытаются навязать лояльность к военным-оккупантам. Впрочем, жители Мелитополя этого не воспринимают и ждут деоккупации города.

"В дни нового года мы получили от наших жителей огромное количество сообщений и информации. Меня удивило количество людей, которые остаются до сих пор в оккупации и продолжают ждать наши ВСУ. Это действительно героические люди, которые уже почти два года не теряют веры и силы духа, продолжают верить в Украину и делают все в тылу врага, чтобы приблизить деоккупацию Мелитополя", – сообщил Федоров.

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