Россияне прикрывают Севастополь мощными средствами РЭБ, которые видны из космоса, – СМИ
Источник:defence-ua.com
Россиянам очень беспокойно во временно оккупированном Крыму от "хлопков", которые все чаще "приветствуют" их. Поэтому они всеми силами пытаются прикрыть важные объекты.
Так, в Севастополе враги включают очень мощные средства РЭБ, которые заметны даже из космоса. Об этом пишет Defense Express, передает 24 Канал.
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Как россияне защищаются в Крыму
Во временно оккупированном Севастополе россияне используют очень мощные средства радиоэлектронной борьбы для защиты своих военных объектов. Речь идет о том, что "мощные помехи стали причиной "засветов" в спутниковых снимках с технологией SAR".Как пишет издание, SAR – получение изображения с помощью специального радара с синтезированной апертурой. Это позволяет видеть сквозь облака, туман, дым и не зависеть от уровня освещения.
На таких снимках от Sentiel 1 видны соответствующие "засветы" помех. Очень мощные были зафиксированы 24 ноября, тогда оккупанты сообщали об атаке БПЛА. В частности, серию взрывов слышали в Джанкое после полуночи. Враги перекрывали движение по Крымскому мосту.
Засветы, заметные от работы систем РЭБ в Севастополе / Фото: Defense Express
Также СМИ отмечает, что данные средства РЭБ россияне включают только время от времени. Поскольку на снимках, опубликованных через несколько дней, "засветов" уже не видно.
"Хлопки" в Крыму: последние новости
- В ночь на 29 ноября во временно оккупированном Крыму видели яркие вспышки, похожи на зарево. Вероятно, такой эффект мог произойти в результате взрывов. Но оккупанты и коллаборанты это никак не прокомментировали.
- Утром 26 ноября оккупантам было очень тревожно возле Крымского моста. Там даже перекрывали движение. Россияне объявляли воздушную тревогу и жаловались на "ракетную атаку".
- Украинские спецслужбы раскрыли эксклюзивные детали атак, направленных по незаконной конструкции Крымский мост. В частности, таких было две – в октябре 2022 года и июле 2023-го.