Взяли паузу возле Авдеевки: как россияне будут менять свои действия на фронте
В западных СМИ пишут, что Россия остановила свое продвижение на Авдеевском направлении впервые за последние дни. Такая пауза может предшествовать продвижению российских войск с севера Авдеевки в сторону Торецка, чтобы усилить наступательные операции возле Часового Яра.
Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне будут менять тактику на некоторых направлениях из-за того, что отошли от основных рубежей. Он объяснил, что для россиян направление вдоль железной дороги от Авдеевки в сторону Очеретино уже опасен.
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Какие планы у россиян
Украинские Силы обороны могут нанести удар оккупантам с флангов, поэтому враг будет укреплять их и искать новую тактику.
С юга на Торецк точно не будут двигаться, лучший для них (россиян – 24 Канал) вариант переместиться дальше от Очеретино к трассе, которая ведет из Покровска на Константиновку. Они могут попытаться перерезать эту трассу, ведь это позволит двигаться вперед,
– высказался Свитан.
Оборона Часового Яра: смотрите на карте
Он считает, что сейчас российским военным очень важно захватить Часов Яр. Пока Украина удерживает высоты этого города – россияне не смогут двигаться в сторону Константиновки, что является их основной задачей.
Ситуация на фронте: последние новости
- Российские оккупанты планируют и активно готовятся к новому наступлению. Враг выбирает между несколькими тактическими направлениями под Авдеевкой. В американском Институте изучения войны отмечают, что противник имеет возможность выбирать направление наступательных действий, учитывая свои военные мощности.
- Российские войска замедлили продвижение на фронте. Вероятно, оккупанты готовятся к наступлению в районе Торецка в Донецкой области. Россияне могут решить наступать к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы усилить операции вблизи Часового Яра. Это потребует от российских войск проведения тактической паузы для сосредоточения сил для наступления.
- Полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину продолжается 799 дней. Противник пытается наступать и активно атакует. Ситуация на фронте в Донецкой области серьезно изменилась – российским войскам удалось продвинуться возле ряда населенных пунктов.