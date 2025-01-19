Использует тактику из Авдеевки: в Легионе Свободы рассказали, кого враг отправляет в штурмы

Россияне продолжают атаковать на нескольких участках фронта, однако существенных результатов не достигают. В частности, они пытаются использовать тактику, которую испытали в 2024 году в Авдеевке.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Легиона Свободы Константин Денисов, отметив, что враг продолжает активно применять артиллерию, имея достаточное количество боеприпасов. Также по данным DeepState, россияне уже находятся до административных границ Днепропетровской области на расстоянии менее чем пяти километров, а еще неделю были на дистанции семь километров.

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Продвижений нет с обеих сторон

Денисов отметил, что уже не первую неделю происходят позиционные бои. Продвижений нет с обеих сторон – ни со стороны украинских сил безопасности и обороны, ни со стороны россиян.

Враг притормозил пехотные атаки. Возможно в течение недели происходят максимум 1 – 2 атаки. Россияне пытаются прощупать линию обороны ВСУ, постоянно заходят вражеские ДРГ,

– сказал он.

Цель этой разведки боем – выявить огневые точки, места расположения украинских воинов. И потом туда наваливается российская артиллерия, или россияне наносят авиаудары.

Также противник регулярно использует фронтовую авиацию, которая осуществляет авиабомбардировку общин, находящихся на линии боевых действий, серой зоны.

Неизменными, по его словам, остаются уже не первый год ежедневные многочисленные артиллерийские обстрелы по всей линии боевых действий.

У врага нет острой нехватки боеприпасов для артиллерии, а для корректировки ее огня и работы ДРГ используют беспилотники. Они имеют широкую линейку дронов – от обычных Mavic до специализированных, военных. Также оккупанты активно испытывают новые модели беспилотников, в частности, наземных для атаки, для ведения разведки,

– подчеркнул представитель Легиона Свободы.

Однако все потуги россиян, по его словам, не дают им существенного результата. Они за последние две недели не сумели подвинуть серую зону в нашу сторону, что ранее, к сожалению, им удавалось. Инициатива на их стороне, но украинские силы держат активную динамическую оборону.

Россияне продолжают применять свою тактику малых пехотных групп, которые состоят из зеков и тяжелобольных. Их задача – добежать до какой-то позиции, завязать стрелковый бой, обнаружить нашу огневую точку и героически погибнуть в этом стрелковом бою,

– пояснил Константин Денисов.

После этого, как заметил он, по обнаруженной огневой точке уже летит российская артиллерия и авиация. Эту тактику оккупанты притянули из Авдеевки с 2024 года. Она дала им результаты, так же как и удары авиацией

Также они пытались на различных драндулетах – мопедах, мотоциклах, квадроциклах, багах и другой технике штурмовать. Их выбивали, в частности, дронами. Потом россияне пытались на этот транспорт ставить полудопотопные РЭБы. Соответственно сейчас технику они больше жалеют чем людей,

– резюмировал представитель Легиона Свободы.

Отметим, что глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснил, почему россиянам будет трудно наступать на Покровск и проводить в городе боевые действия. По его словам, вокруг Покровска оккупанты, активно наступая, потеряли более 150 тысяч личного состава. При условии начала боев в городе, погибших и раненых будет еще больше.