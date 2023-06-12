Россияне привлекли на Брянщину береговые ракетные комплексы, для обстрела Украины, – ЦНС

Российские оккупанты переместили в Брянскую область России береговые ракетные комплексы Балл, чтобы обстреливать украинские города на Севере.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления со ссылкой на украинское подполье.

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Россияне планируют использовать береговые ракетные комплексы для обстрела украинских городов,

– пишут в ЦНС.

По данным подполья, в Брянскую область передислоцирован дивизион ракетного комплекса Бал, находящийся в составе 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск Черноморского флота с местом дислокации в населенном пункте Уташ, Краснодарского края.

Из-за нехватки ракет "Бал" сравнили с БРК "Бастион"

"Дивизион предназначен для поражения кораблей. Однако за неимением соответствующих ракет "Бал" сравнили по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям из БРК Бастион, использующего сверхзвуковую ракету Оникс",

– говорится в сообщении.

По их данным, на вооружении комплекса стоят ракеты Х-35/35У, которым после модернизации 2021 увеличили дальность с 260 до 500 километров.