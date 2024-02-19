Россияне проводят зачистку Авдеевки, – в ВСУ рассказали, что происходит в городе
Оккупанты в Авдеевке проводят зачистку после отхода украинских военных. Кроме того, враг также перегруппировывается, чтобы наступать на других участках фронта.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. Он добавил, что сейчас на Авдеевском направлении ситуация контролируемая, передает 24 Канал.
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Под Авдеевкой оккупанты зализывают раны
Лиховий сообщил, что сейчас ситуация на Авдеевском направлении контролируемая – враг зализывает раны и пытается проводить наступательные действия на других направлениях кроме Авдеевского направления, где количество атак значительно уменьшилось. В самой Авдеевке российские военные проводят зачистку.
Россияне проводят перегруппировку. Они достигли своих каких-то тактических целей на Авдеевском направлении. К сожалению, они имеют такую возможность, поэтому проводят зачистку, потому что это все-таки город – значительная территориальная единица. Они, вероятно, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления, но пока прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло,
– сообщил Лиховий.
На уточняющий вопрос, что подразумевается под "зачисткой", спикер отметил – это то, "что происходит в городе, из которого вышли все силы". Речь идет, в том числе, о работе с диверсионно-разведывательными группами, проводят разминирование и т.д.
Что происходит на Авдеевском направлении: последние новости
- Институт изучения войны отмечает, что ВСУ смогут создать новые оборонительные рубежи вблизи Авдеевки. Это приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта. Оккупанты во время постоянных атак понесли колоссальные потери в личном составе и технике, поэтому преодолеть новые оборонительные рубежи ВСУ не смогут.
- Владимир Зеленский заявил, что ситуация с выводом ВСУ из Авдеевки – это результат ослабления помощи от партнеров. Президент Украины добавил, что Джо Байден во время разговора с ним также признал, что уменьшение помощи существенно повлияло на ситуацию на фронте.
- В сети распространялись видео, что российские военные цинично расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен под Авдеевкой. В ОСГВ "Таврия" подчеркнули, что сейчас выясняются все обстоятельства этого, а Офис генпрокурора начал расследование.