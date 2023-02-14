Россияне пугают украинцев "чем-то страшным" к 24 февраля: в ОП разбили фейки

Российские пропагандисты распространяют информацию о якобы "чрезвычайных событиях", которые должны произойти в Украине к 24 февраля. Однако в Офисе Президента отрицают это.

Советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко во время брифинга 13 февраля опроверг фейки российской пропаганды. Об этом пишет 24 Канал.

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Зачем это пропагандистам

Российские телеграм-каналы пишут, что якобы 21 или 24 февраля должно произойти "нечто страшное".



Очередной вброс российской пропаганды / Скриншот

Лещенко подчеркнул, что это еще один пример информационно-пропагандистской операции, чтобы влиять на массы и сознание украинцев.

Ничего чрезвычайного по сравнению с происходящим за последний год нет. Война идет уже год, она будет идти и в ближайшие дни. Поэтому надо сплотиться вокруг ВСУ и давать отпор агрессору на всех фронтах,

– подчеркнул он.

Враг продолжает нести бешеные потери

В последние недели враг усилил наступательные действия накануне годовщины с начала полномасштабного вторжения. Похоже, что руководство вражеского государства планирует достичь хоть каких-то "успехов" на поле боя, потому и бросает на гибель и уничтожение такое большое количество личного состава и техники.

Эксперты предполагают, что Путин отдал приказ любой ценой выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Однако вряд ли "второй армии мира" удастся претворить в жизнь эти планы, ведь сейчас им не удается штурмовать Бахмут и Угледар.

При штурме Угледара Россия могла потерять целую бригаду элитной морской пехоты. Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский отметил, что украинские военные разбили "элитную" 155 бригаду.