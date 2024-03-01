Серьезное обострение возле Работино: оккупанты пытаются прорваться небольшими группами

Российские оккупанты не прекращают терроризировать гражданские территории Украины. В частности, под наибольшим ударом оказываются прифронтовые области.

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал 24 Каналу о проблемах в области. Он отметил, где наиболее обостренная ситуация.

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Россияне обстреливают Украину

По словам Ашурбекова, сейчас ключевое обострение в районе Работино. Там враг пытается небольшими группами прорывать линию фронта. Свои действия россияне прикрывают управляемыми авиабомбами, обстреливая территории и гражданское население в общинах.

"Впрочем, если проанализировать по предыдущим неделям, мы уже можем статистически фиксировать, что количество обстрелов уменьшается. Как и уменьшается количество попыток россиян отбить населенный пункт Работино или двигаться в направлении Орехова", – отметил он.

Ранее оккупанты разгоняли очередное свое ИПСО, где говорили, мол, планируют двигаться на Орехов и Запорожье. Но благодаря Вооруженным Силам Украины ситуация остается контролируемой и враг не смог захватить ни одного метра территорий в этом направлении.

"Однако они пытаются создавать все же напряжение в прифронтовых территориях и от этого обычно погибает и получает ранения гражданское население. Что касается именно гражданского населения на временно оккупированных территориях, мы знаем, что сейчас происходят так называемые псевдо-выборы, и вот россияне очень давят", – добавил депутат.

Отметим, что 27 февраля на временно оккупированных территориях начался так называемый "предварительный этап голосования". Россияне с помощью вооруженных военных заставляют голосовать за Путина.

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