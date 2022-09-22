Россияне продолжают возводить переправы возле Новой Каховки после ударов ВСУ: спутниковые снимки
Источник:твиттер Брэди Африка
Российские оккупанты не бросают попыток создания новых переправ на Юге Украины. О новых "мостах" в Херсонской области стало известно со спутниковых снимков.
Ранее переправы атаковали Вооруженные Силы Украины. Наши военные пытаются полностью разрушить пути сообщения и снабжения врага.
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Теперь оккупанты пытаются восстановить переправы. В Новой Каховке они возобновляют сообщение возле Каховской ГЭС. Активность россиян была замечена на спутниковых снимках за 21 сентября.
Россияне возобновляют переправы в Новой Каховке / Фото из твиттера Брэди Африка
Кстати, 20 сентября украинские военные своим огнем остановили ремонтные работы оккупантов на мосту в Новой Каховке. Также они попали в колонну военной техники, которую враг хотел переправить через Днепр.
В то же время 21 сентября ВСУ поразили российский командный пункт в Новой Каховке.
Потери россиян на войне: последние новости
22 сентября российская авиация совершила налет на Запорожском направлении. Оккупантам не повезло и авиацию "приземлил" украинский нацгвардеец. Боец нанес удар по вертолету Ми-8 из ПЗРК "Игла".
Только за сутки наши воины ликвидировали 400 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны на "концерт кобзона" отправились 55 510 захватчиков. Потери врага в технике составляют:
- 2 236 танков,
- 4 776 боевых бронированных машин,
- 1 341 артиллерийская система,
- 318 РСЗО,
- 169 средств ПВО,
- 253 самолета,
- 218 вертолетов,
- 941 беспилотник,
- 240 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 3 630 единиц автомобильной техники,
- 125 единиц специальной техники.
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