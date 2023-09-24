Россияне пытались атаковать возле Клещеевки и Андреевки: ВСУ остановили оккупантов под Авдеевкой

Российская армия продолжает атаковать позиции наших защитников на Востоке. Так, страна-агрессор пыталась вести наступление возле Клещеевки и Андреевки в Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады Олег Калашников. Кроме того, враг также пытался вернуть утраченные позиции под Авдеевкой, передает 24 Канал.

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Россияне пытались вести наступление на Востоке

Калашников отметил, что ситуация возле Клещеевки и Андреевки сложная, ведь там продолжаются непрерывные бои. Кроме этого, враг постоянно пытается контратаковать позиции наших защитников, потому что эти населенные пункты являются "очень болезненными точками для врага".

Враг применяет тяжелую технику, вооружение – это артиллерия, и пробует немного атаковать на северном фланге.

– сказал он.

Спикер также отметил, что возле этих населенных пунктов враг привлек 2 воздушно-десантных военных формирования. Речь идет о 217 и 331 полке страны-агрессора.

ВСУ отбили врага возле Авдеевки

В Генштабе ВСУ рассказали, что за эти сутки враг пытался атаковать позиции наших войск на Востоке нашего государства. В частности, на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области.

"Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но успеха не имел",

– говорится в сообщении.

Кроме того, враг также пытался восстановить свои утраченные позиции на Авдеевском направлении. Но российскую армию остановили воины Вооруженных Сил.

В конце концов на Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 11 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. А на Мелитопольском направлении украинские военные отразили атаки противника в районе Работино Запорожской области.

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