Россияне похвастались, что "сбили" 6 ракет от HIMARS: насколько это реально
Оккупанты сообщили, что российское ПРО под Мелитополем якобы "ликвидировало" 6 ракет HIMARS. Противник имеет систему С-400, которая теоретически может это сделать.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Однако он отметил, что на практике это осуществить очень трудно.
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Смысла немного
Ракеты от HIMARS, которые украинские военные имеют на вооружении, летят по квазибалистической траектории
Они взлетают вертикально вверх и поднимаются на высоту более 20 км. Дальше там летят на сверхзвуковой скорости и 3-й скорости звука или больше – зависит от модификации ракеты. Они летят к своей цели и падают на нее под углом почти 90 градусов,
– объяснил Нарожный.
Ракета от HIMARS во время падения совершает хаотические движения. Таким образом, она пытается "запутать" возможные системы ПРО.
Могут ли россияне действительно сбивать ракеты от HIMARS: смотрите видео
"Оккупанты рассказывают, что они сбили 6 или 20 таких ракет. Но существует единственное видео, документирующее работу их ПРО – над Антоновским мостом. На нем можно увидеть, как стреляет С-400, взлетают ракеты. Но все равно 3-5 взрывов на мосту происходят", - подчеркнул военный эксперт.
Российские системы ПРО не способны сбивать ракеты от HIMARS. Кроме того, такая ракета стоит около 150 тысяч долларов. А ракета от С-400 – около 500 тысяч долларов. У нас ракет от HIMARS очень много.
"Мы стреляем 10 ракет с HIMARS - пусть россияне одну теоретически могут сбить. Но остальные долетят до своих целей. Поэтому смысла в этом немного", - подчеркнул Павел Нарожный.
Военная помощь Украине от союзников
- США объявили о новый пакет помощи, в котором будут предоставлены дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS. Также Соединенные штаты передадут нам дополнительные патроны для ЗРК Patriot, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды, 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы, 25-мм боеприпасы и другое вооружение и технику.
- Украинские силы наносят удары по враждебным целям, в том числе из систем HIMARS. Как сообщает CNN, Вооруженные Силы Украины получают от партнеров обещанное оружие и технику и не испытывают недостатка боеприпасов. Более того, Украина накапливает оружие для будущих атак.