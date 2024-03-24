Какие россияне находятся на линии боевого соприкосновения: майор ВСУ назвал 3 категории

Россияне на протяжении войны в ряды своей армии привлекали разные категории оккупантов. В начале полномасштабного вторжения – кадровых военных, затем – мобилизованных, которых бросали на штурмы как "пушечное мясо". Также иногда использовались бойцы частных военных компаний, которые сейчас понемногу заканчиваются.

Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что сейчас личный состав противника представлен тремя категориями оккупантов. Также россияне не знают проблем с пополнением человеческим ресурсом.

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Постоянно восстанавливают силы

Он назвал 3 основные категории, которыми наполняется российская армия сейчас:

мобилизованные, которые у россиян есть в наибольшем количестве;

зэки, определенное количество которых еще осталась в живых;

контрактники, среди которых есть те, кто ранее имел военный опыт или те, кто идет добровольно воевать. Эта категория обычно применяется более узко.

Эти 3 категории в последнее время являются основными на линии боевого соприкосновения,

– подчеркнул майор ВСУ.

Россияне сегодня могут себе позволить совершенно спокойно "стереть" на ноль свое подразделение, а на следующий день уже завести новое.

Мы это видели уже несколько раз только на Авдеевском направлении. Понимаем из данных разведки, из перехватов, что вражеское подразделение закончилось. Однако через несколько часов уже видим, как в бой вводят свежие силы, которые продолжают попытки штурмовых и наступательных действий,

– отметил Максим Жорин.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки, по состоянию на 24 марта, самым горячим направлением является Новопавловское. Украинские силы здесь продолжать противостоять врагу вблизи населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайное. Оккупанты на этих участках фронта пытались в течение суток 34 раза прорвать нашу оборону.

Напряженной ситуация остается на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Вблизи Бахмута – в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Ивановское – Силы обороны отбили 15 атак россиян. Что касается Авдеевского направления, то украинские защитники сдержали 13 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка и Невельское.

Также аналитики Института изучения войны отмечают со ссылкой на российские СМИ, что Россия может готовить резервы для того, чтобы провести наступательную операцию по окружению Харькова. Для этого оккупантам нужно собрать войско в 300 тысяч военных. В то же время аналитики не наблюдают признаков того, что россияне готовятся к этому.