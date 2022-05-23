Россияне снова гатили из "Ураганов" по Днепропетровщине

Ночью на 23 мая русские войска дважды ударили по Апостоловской общине. К счастью, среди жителей жертв нет.

Об этом в понедельник рассказал глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. Он назвал пережитую ночь "бесконечной воздушной тревогой".

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Новый обстрел Днепропетровщины

По состоянию на 7.47 в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области все нормально. Однако ночью население области не выспалось из-за воздушных тревог и обстрелов.

По словам Резниченко, враг снова стрелял по Криворожскому району Днепра. Кроме того, оккупационные войска дважды ударили из "Ураганов" по Апостоловской общине. Также известно об отдельных попаданиях между селами.

"Люди не пострадали" , – резюмирует глава Днепропетровской военной администрации.

Ситуация в Днепропетровской области: коротко

22 мая в Павлограде на Днепропетровщине раздавались взрывы. Местные власти успокоили жителей и добавили, что работают Вооруженные Силы Украины.

В Криворожском районе 82-летний пенсионер подорвался, когда перебирал кассетные боеприпасы. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Мужчина насобирал 7 боеприпасов от кассетных снарядов, принес их домой и пытался самостоятельно разобрать, но они сдетонировали из-за произошедшего взрыва.

Ночью 20 мая россияне нанесли два удара по селе Большая Костромка Криворожского района.

Ночью 18 мая вражеская армия выпустила по меньшей мере две ракеты по Днепру . Одну из ракет сбило наше ПВО, а ее обломки упали на один из дворов региона. Из-за этого повреждены кровли в двух домах, а также выбиты стекла. Впоследствии Валентин Резниченко сообщил о трех пострадавших : две женщины и один мужчина. Всех их доставили в больницу с осколочными ранениями.

17 мая в небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили вражеский беспилотник . Речь идет о русском дроне типа "Орлан".

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Область страдает не только от вражеских снарядов. Так, 21 мая по Днепру пронесся сильный ураган, выбивший деревья, а кое-где повредил авто. Местные жители сняли последствия стихии и разместили кадры в сети.