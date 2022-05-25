Россияне снова обстреляли Краснополье: повреждены 20 домов и ЛЭП
Источник:телеграмм Дмитрия Живицкого
Ночью против 25 мая российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Краснополью в Сумской области. Из-за этого пострадали дома местных жителей.
Последствия циничной атаки мирного селения
Россияне нанесли ракетный удар по Краснополью около часу ночи. По предварительным данным, ракету выпустили из самолета.
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Вражеская авиация не пересекала границы Украины, то есть атаку совершили из России.
В результате обстрелов повреждения получили около 20 домов местных жителей. Также кафиры разрушили линии электропередач. Из-за этого половина селения осталась без света.
По предварительным данным жертв среди населения нет.
Последствия обстрелов Краснополья / Фото с телеграммы Дмитрия Живицкого
Предыдущие обстрелы Сумщины
- Несмотря на то, что вражеские войска вышли из территории Сумщины, в области еще опасно. Ведь кафиры практически каждый день обстреливают регион со своей территории.
- 24 мая только через один час вражеские войска обстреляли пограничные населенные пункты Сумщины 15 раз. Огонь открывали из минометов в сторону деревень Бояро-Лежачи и Товстодубово. По предварительным данным, жертв нет.
- 23 мая кафиры открыли со своей территории огонь из минометов и артиллерии по селе Мезеновка. Поэтому вспыхнул пожар на старой конюшне. В жилых домах выбило окна и засекли заборы. К счастью, никто из местных жителей не погиб и не пострадал.
- Ночью на 23 мая враг гатив из авиации по Белополье. В результате атаки серьезные разрушения получили 11 домов.
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- За три месяца полномасштабной войны в Украине от действий российских оккупантов погибли, по меньшей мере, 238 детей.
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