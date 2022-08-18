россияне распространяют фейк, что МИД просит Варшаву назвать улицу в честь Бандеры

российская пропаганда пытается разрушить добрососедские отношения Украины и Польши. Для этого они распространяют фейковые письма.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши. Отметили, что россияне публикуют фейковые документы о переименовании улиц в Варшаве.

К теме У россиян появилась новая тема: о чем пропагандисты воют на болотах

"Фейковую информацию в телеграме распространил пророссийский блогер, также распространявший контент о якобы депортации украинцев из Польши", – написали в министерстве.

О чем говорится в лживых документах

Оккупанты публикуют документ, где якобы Украина обращается к Польше с просьбой назвать улицу в Варшаве в честь Степана Бандеры. россияне подчеркнули, что переименование должно касаться улицы, где есть посольство россии.

Кстати Враг хочет нас перессорить, – Маляр призвала не верить в "конфликт" между Генштабом и Минобороны

Еще одна ложь россиян о Польше

В кремле заявляют, что Польша хочет оккупировать Запад Украины. Эту информацию подтверждает и российская разведка.

Речь идет о том, что Польша якобы стремится контролировать украинскую экономику, а особенно отрасль сельского хозяйства.

Обратите внимание – 18 августа вечером в Крыму продолжаются взрывы: смотрите видео

Работа российской пропаганды: последние новости