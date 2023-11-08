Три сигнала: что означают намерения россиян строить новые логистические пути на ВОТ

Российские оккупанты заявили о строительстве железной дороги от Якимовки Запорожской области до Ростова-на-Дону. Есть три причины, зачем это нужно врагу.

В частности, россияне недовольны существующими логистическими путями. Об этом 24 Каналу заявил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

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Зачем оккупантам новая железная дорога

Как отметил Аскад Ашурбеков, в первую очередь можно говорить, что существующие логистические цепочки не удовлетворяют россиян, потому что фактически находятся под огнем ВСУ.

У нас на самом деле достаточно железнодорожных путей, автомобильных путей, которые позволяли россиянам перебрасывать необходимое количество техники. Сегодня они пытаются строить что-то новое, потому что меткие удары ВСУ ломают эту логистику. Это свидетельствует о том, что мы достигаем цели разрезать эти логистические цепочки врага,

– сказал он.

Также это строительство имеет пропагандистскую цель. Несмотря на ситуацию на поле боя и то, что жители временно оккупированных территорий слышат приближение ВСУ, россияне продолжают имитировать, что построят что-нибудь значимое.

Кроме того, это означает, что захватчики не отказываются усилить инфраструктурное влияние на временно оккупированной части Запорожской области. Эта железная дорога может усилить обороноспособность россиян. Однако ВСУ найдут способ помешать планам врага.

Аскад Ашурбеков о новой железной дороге россиян: смотрите видео

Россия строит новую железную дорогу: главное