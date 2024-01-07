Определили для себя пусковые рубежи: лётчик-инструктор назвал проблемы российской авиации

Украинские защитники 22 декабря на Юге уничтожили три российских бомбардировщика Су-34. Как следствие, враг упустил возможность быстро отбить и зачистить плацдарм.

Впрочем, россияне усиливают тактические удары, но на низком уровне. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу объяснил тактику врага.

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Тактика россиян на Юге

Для того чтобы сбросить КАБы, россиянам приходится подниматься на высоту более 10 километров и подходить на дальность 60 – 70 километров до точки удара. Это означает, что вражеские самолеты хорошо фиксируют украинские ЗРК.

"Если самолет зашел в зону поражения, то это практически 100% гарантия уничтожения. Поэтому эти рубежи зон поражения россияне уже себе очертили на больших высотах. И эту опцию они вряд ли будут использовать для сброса КАБов на этом направлении. Но у них остается механизм на малых высотах. Под лучами наших локаторов постараются работать тактической авиацией. Это в основном штурмовики Су-25 или бомбардировщики Су-24", – пояснил военный эксперт.

Для ликвидации таких целей нужны ПЗРК, которые заходят на определенную глубину и могут перехватывать на столь низких высотах самолеты россиян. Также важен тактический подход.

"Нам нужно креативить и использовать как дальние, так и малые ЗРК. Пытаться, возможно, с помощью авиации прижать российские самолеты. Это сложно, но это война и здесь победит профессионализм при выполнении боевой задачи", – добавил Свитан.

Отметим, что на днях россияне не досчитались еще одного Су-34. В частности, он был уничтожен в тылу врага.

Уничтожение Су-34: основное