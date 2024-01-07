Определили для себя пусковые рубежи: лётчик-инструктор назвал проблемы российской авиации
Украинские защитники 22 декабря на Юге уничтожили три российских бомбардировщика Су-34. Как следствие, враг упустил возможность быстро отбить и зачистить плацдарм.
Впрочем, россияне усиливают тактические удары, но на низком уровне. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу объяснил тактику врага.
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Тактика россиян на Юге
Для того чтобы сбросить КАБы, россиянам приходится подниматься на высоту более 10 километров и подходить на дальность 60 – 70 километров до точки удара. Это означает, что вражеские самолеты хорошо фиксируют украинские ЗРК.
"Если самолет зашел в зону поражения, то это практически 100% гарантия уничтожения. Поэтому эти рубежи зон поражения россияне уже себе очертили на больших высотах. И эту опцию они вряд ли будут использовать для сброса КАБов на этом направлении. Но у них остается механизм на малых высотах. Под лучами наших локаторов постараются работать тактической авиацией. Это в основном штурмовики Су-25 или бомбардировщики Су-24", – пояснил военный эксперт.
Для ликвидации таких целей нужны ПЗРК, которые заходят на определенную глубину и могут перехватывать на столь низких высотах самолеты россиян. Также важен тактический подход.
"Нам нужно креативить и использовать как дальние, так и малые ЗРК. Пытаться, возможно, с помощью авиации прижать российские самолеты. Это сложно, но это война и здесь победит профессионализм при выполнении боевой задачи", – добавил Свитан.
Отметим, что на днях россияне не досчитались еще одного Су-34. В частности, он был уничтожен в тылу врага.
Уничтожение Су-34: основное
- 22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинским защитникам удалось сбить три российских бомбардировщика Су-34. Впоследствии это признали и российские оккупанты.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что это важная операция. Это существенные потери для врага, а их пилоты задумаются стоит ли так рисковать жизнью.
- Источники в ГУР МО сообщили 24 каналу, что есть жертвы среди оккупантов. Правда, об их количестве сразу не отмечалось.