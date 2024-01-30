Россияне ударили ракетой в пристройку отеля в Мирнограде: ранены и погибли

Россияне снова атаковали гражданскую инфраструктуру Украины. В этот раз под ударом оказалась пристройка гостиницы в Мирнограде.

Ночью 29 января русские военные обстреляли Мирноград в Донецкой области. Известно о погибших и раненых, а на месте попадания загорелся пожар, рассказал пресс-секретарь ГСЧС Донбасса Станислав Балдин.

Смотрите также"После поражения россиян погонят войной на Китай": новые нарративы российской пропаганды

Из-под завалов достали женщину

По его словам площадь пожара была незначительна 20 квадратных метров, но из-за разрушения здания пришлось раскапывать, чтобы преодолеть пожар.

На месте происшествия один человек получил ранения из-под завалов спасатели изъяли тело погибшей женщины

отметил Балдин.

В то же время, по уточнениям женщина жива.

В момент удара в отеле находились около 30 человек. Повреждены 3 дома и 3 автомобиля. Спасательные работы завершены.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны

Враг ударил из С-300

Обстрел произошел около 23:00 29 января. По предварительным данным оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.



Последствия удара по пристройке гостиницы / Фото Донецкой ОВА

От вражеской атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой. Также получила ранения женщина 50 лет. Она с ушибами доставлена в больницу для оказания медицинской помощи рассказала спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева.

Враг направил 6 "Шахедов" на Змиев