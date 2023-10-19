Россияне ударили по Волчанску: начался большой пожар, есть раненые
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг ударил по Волчанску, в результате чего начался пожар.
В ГСЧС рассказали, что захватчики попали в частный двор. Они били из артиллерии.
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Оккупанты ударили по Волчанску
Российские войска нанесли артиллерийский удар по частному сектору города Волчанск, вызвав большой пожар и разрушения на частном дворе.
Огонь охватил площадь 350 квадратных метров – горел гараж, 2 хозяйственных здания и автомобиль. По предварительным данным, ранения получили два человека. Подразделения ГСЧС уже погасили пламя.
В ГСЧС Харьковской области отметили, что на месте обстрела работали спасатели 47-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 1 оперативного отделения и пожарная команда из поселка Вильча. В общей сложности преодолевать последствия удара отправились 2 пожарные автоцистерны и 9 пожарных. Огонь они ликвидировали в 15.00.
Смотрите фото с места происшествия / Фото ГСЧС Украины, Харьковской ОВА, ГСЧС Харьковщины
В Харьковской ОВА отметили, что в результате обстрела пострадали мужчины 74 и 69 лет.
Они получили минно-взрывные и осколочные травмы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь,
– говорится в сообщении.
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Кратко о других вражеских обстрелах
- Россияне ночью 19 октября обстреляли Херсонщину. Один из снарядов попал по частному дому. Ранения получили двое мужчин.
- Кроме того, вечером 18 октября и ночью взрывы раздавались в Николаеве. Местные власти сообщили о пожаре в складском здании на территории одного из предприятий и повреждении многоэтажек.
- Ракетный удар потерпел и Павлоград. Там было попадание по объекту инфраструктуры.
- В Днепропетровской области враг бил по Никопольщине. Там есть три попадания.
- Под утро над Кривым Рогом украинские защитники уничтожили вражескую ракету.
- В Донецкой области повреждения получило здание учебного заведения, а в Сумах в результате удара беспилотника возник пожар в двухэтажном здании площадью 100 квадратных метров.