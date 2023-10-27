Россияне ударили ракетой по пожарной части в Изюме: пострадали 8 спасателей
Источник:МВД
Россия нанесла очередной удар по Харьковщине. В результате удара пострадала пожарная часть и ее работники.
Ночью 27 октября враг нанес удар по Изюму Харьковской области. Враг атаковал пожарную часть города ракетой.
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В результате удара есть пострадавшие
Из-за российских обстрелов пострадали 8 спасателей. Кроме этого, также повреждены 13 единиц техники.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что таким образом Россия "поздравила" пожарную охрану Харьковской области, ведь ей исполнилось 200 лет именно в этот день.
Однако главное сейчас – наши люди. 4 сотрудника находятся в больнице,
– написал Клименко.
По его словам, им оказывают необходимую помощь.
Глава Харьковской ОГА сообщил, что предварительно враг атаковал область из ЗРК С-300. Он также рассказал, что пострадавшие спасатели находились на дежурстве.
О взрывах сообщали ночью
- На Востоке и на Юге Украины вечером 26 октября объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения и вражеских беспилотников. Практически сразу после объявления тревоги взрывы слышали в Харьковской области.
- В частности, заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин рассказал журналистам, что в городе раздались громкие звуки взрывов. На тот момент информации о попадании по гражданским объектам или раненым в Изюме не было.
- Кроме того, Воздушные силы рассказывали, что "Шахеды" направлялись в сторону Николаева. Мониторинговые телеграмы также сообщали о работе противовоздушной обороны по областям.