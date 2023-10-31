"Братушка бросает братишку": пограничники показали интересное видео с оккупантами фронте

Российские захватчики славятся тем, что бросают своих погибших собратьев на произвол судьбы. Так, пограничники показали интересные кадры с фронта, где россияне "кинули своего братишку".

Более того, они даже не чурались украсть вещи у своего "двухсотого" товарища. Самого оккупанта россияне даже не пытались унести с собой.

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оккупанты "кинули" своего товарища на фронте

Пограничники рассказали, что на Бахмутском направлении их летательный аппарат выследил оккупантов. В частности, после этого беспилотник сбросил боеприпас и ликвидировал одного из оккупантов.

Дальше сценарий набрал интересные обороты, ведь собратья погибшего оккупанта не только не забрали его с поля битвы. Более того, они забрали ценные вещи у него, оставили тело и бросились бежать.

Пограничники сняли, как оккупанты воровали вещи у своего побратима / Видео Госпогранслужбы

В Госпогранслужбе подчеркнули, что такое поведение россиян оправдало все ожидания. Ведь захватчики не в первый раз оставляют своих собратьев умирать на произвол судьбы.

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