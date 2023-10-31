"Братушка бросает братишку": пограничники показали интересное видео с оккупантами фронте
Источник:Госпогранслужба
Российские захватчики славятся тем, что бросают своих погибших собратьев на произвол судьбы. Так, пограничники показали интересные кадры с фронта, где россияне "кинули своего братишку".
Более того, они даже не чурались украсть вещи у своего "двухсотого" товарища. Самого оккупанта россияне даже не пытались унести с собой.
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оккупанты "кинули" своего товарища на фронте
Пограничники рассказали, что на Бахмутском направлении их летательный аппарат выследил оккупантов. В частности, после этого беспилотник сбросил боеприпас и ликвидировал одного из оккупантов.
Дальше сценарий набрал интересные обороты, ведь собратья погибшего оккупанта не только не забрали его с поля битвы. Более того, они забрали ценные вещи у него, оставили тело и бросились бежать.
Пограничники сняли, как оккупанты воровали вещи у своего побратима / Видео Госпогранслужбы
В Госпогранслужбе подчеркнули, что такое поведение россиян оправдало все ожидания. Ведь захватчики не в первый раз оставляют своих собратьев умирать на произвол судьбы.
Пограничники помогают россиянам уходить из Украины
- Украинские пограничники 29 октября смогли сбить вражеский самолет Су-25. В частности, это произошло на Авдеевском направлении, где продолжаются тяжелые бои, а оккупанты готовят по позициям защитников.
- За несколько дней до этого пограничники на Бахмутском направлении разбили колонну российских штурмовиков. Да, вражеские солдаты пытались захватить опорный пункт нашего подразделения, однако украинские бойцы достойно держали оборону.
- В Госпогранслужбе также показали, как 14 октября они устроили адскую ночь оккупантам на Сватовском направлении. Там наши защитники уничтожили вражескую гаубицу Д-30, несколько враждебных позиций с личным составом и боекомплектом.
- К тому же пограничники также берут россиян в плен, чтобы пополнять обменный фонд и обменять на защитников, которые находятся в плену в России. Да, они взяли в плен коренного москвича, единственный выживший из своего подразделения в российской армии.