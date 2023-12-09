Таково настоящее лицо "русского мира": как выглядит уничтоженная оккупантами Клещеевка

Бойцы из группы аэроразведки "Фокстрот" показали, как выглядит освобожденный поселок Клещеевка Донецкой области. На опубликованных кадрах видно все, что приносит за собой "русский мир".

Российские оккупанты просто уничтожили все, что украинцы создавали годами. ВСУ уволили Клищеевку еще три месяца назад, однако жизнь там полностью остановилась.

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Последствия прихода оккупантов

Украинские военные показали видео, на котором можно увидеть обезображенное и настоящее лицо "русского мира". Он уничтожает все, к чему прикасается. В населенном пункте Клещеевка, как в других местах, куда пришли россияне, не осталось ни одной уцелевшей стены. Враг уничтожил все, что люди строили в течение своей жизни.

Сегодня россияне пытаются снова оккупировать Клещеевку, от которой осталось только воспоминание. Очевидно, как и для любой империи, Россию интересует только территория – пусть она будет совсем опустошенной,

– отметили военные.

Воины "Фокстрот" подчеркнули, что пока осталось всего варианты – либо полное уничтожение оккупантов, либо такой "Клещеевкой" станет вся Украина.

Разрушена оккупантами Клещеевка: смотрите видео

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