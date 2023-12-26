Сковываем огромное количество войск, – военный эксперт о важности удержания Авдеевки

Ситуация на Авдеевском направлении остается сложной. Россияне продолжают бросать огромное количество войск, пытаясь захватить город.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, насколько целесообразно защищать этот населенный пункт, отметив, что сейчас под Авдеевкой россияне несут колоссальные потери.

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Ползучее наступление

По мнению военного эксперта, пока есть такая возможность, нужно удерживать Авдеевку. Там сейчас фактически сосредоточены три общевойсковых армии и несколько отдельных бригад России.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Ежесуточно на Авдеевском направлении россияне теряют около двух батальонов. По всей линии фронта в течение недели враг потерял 11 батальонов, но самую большую часть из них в районе Авдеевки. Отметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 354 960 солдат.

Мы сковываем огромное количество войск,

– сказал Жданов.

Есть информация от разведки, что с Бахмутского направления российское командование будет снимать бригады для усиления Авдеевского.

"Если мы посмотрим на карту, то констатируем такое ползучее наступление. Тактические успехи на отдельных участках иногда бывают со стороны российских оккупационных войск. Однако в целом город держится. Пока есть целесообразность, поэтому нужно удерживать", – добавил военный эксперт.

Какая ситуация в Авдеевке

Российские захватчики продолжают круглосуточно штурмовать украинские позиции, несмотря на погодные условия. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что россияне атакуют в лоб с помощью техники, а также пытаются найти скважины в линии украинской обороны малыми диверсионными группами.

Журналисты английского издания отметили, что среди передовых сил Украины растет "тревожность" из-за уменьшения объемов поставок оружия и боеприпасов, осуществляемых нашими партнерами. Мол, это может привести к потенциальному риску потери позиции в Авдеевке украинскими защитниками.

Боец ВСУ сказал, что сейчас россияне концентрируются на том, чтобы перерезать так называемую "дорогу жизни", то есть путь снабжения припасов.