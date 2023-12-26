Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, наскільки доцільно боронити цей населений пункт, зазначивши, що зараз під Авдіївкою росіяни зазнають колосальних втрат.

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Повзучий наступ

На думку військового експерта, поки є така можливість, треба утримувати Авдіївку. Там зараз фактично зосереджено три загальновійськових армії та декілька окремих бригад Росії.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Щодоби на Авдіївському напрямку росіяни втрачають близько двох батальйонів. По всій лінії фронту впродовж тижня ворог втратив 11 батальйонів, але найбільшу частину з них у районі Авдіївки. Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 354 960 солдатів.

Ми сковуємо величезну кількість військ,

– мовив Жданов.

Є інформація від розвідки, що з Бахмутського напрямку російське командування зніматиме бригади для підсилення Авдіївського.

"Якщо ми подивимось на карту, то констатуємо повзучий наступ. Тактичні успіхи на окремих ділянках іноді трапляється з боку російських окупаційних військ. Проте загалом місто тримається. Поки що є доцільність, тому треба утримувати", – додав військовий експерт.

Важливо! Під час брифінгу 26 грудня Головнокомандувач Збройних Сил України сказав, що росіяни можуть за два – три місяці, зосередивши на Авдіївському напрямку артилерію, авіаційні засоби перетворити будь-який населений пункт України у "Бахмут-2".

Яка ситуація в Авдіївці