Опасное количество, – Свитан сказал, смогут ли россияне усилиться в Бахмуте

Россия стягивает на Бахмутское направление "элитные" подразделения. Они стремятся зайти в город вместо вагнеровцев.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, никакое усиление не поможет врагу и не заставит ВСУ отступить из Бахмута.

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Кого Россия бросает на Бахмутское направление

Роман Свитан подчеркнул, что от элитных подразделений там могут быть только береты и шапки-ушанки с надписью "За ВДВ". По его мнению, чтобы подготовить десантника, нужен не месяц, и даже не год.

"То, что сейчас россияне собрали по степям России, надели на них десантную форму или береты, шапки-ушанки китайского производства, их не делает элитными частями", – убежден военный эксперт.

По словам Свитана, единственная опасность, которую несут россияне, это их количество.

Именно количеством россияне пытаются продавить наши войска, в том числе и в Бахмуте,

– объяснил он.

Сейчас в Бахмуте стоят сводные части, которые считают десантными. Однако этот личный состав был уже много раз изменен.

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Чем опасен враг

Роман Свитан убежден, что подкрепление используется как живая сила, приложение к ЧВК "Вагнера". Впрочем, даже оно может представлять угрозу.

В этих линейных частях имеется определенное количество боеприпасов и техники. Техника опасна,

– подчеркнул он.

По его словам, те же ТОС (термобарические огневые системы) у них есть на балансе. Враг также использует УР-77 в ударном предназначении. К тому же у оккупантов есть определенное количество снарядов к гаубицам.

"Этим частям уже предоставляется определенная авиация, то есть возросшее количество вылетов самолетов для выполнения задач по уничтожению нашего гарнизона", – отметил военный эксперт.

По его мнению, россияне сейчас пытаются просто уничтожить укрепленные участки, удерживающие украинские войска в районе многоэтажек Бахмута.

У них дедлайн на Пасху пытаться вытеснить наши войска. Скорее всего, следующий дедлайн будет на 9 мая, но это будет, наверное, последний дедлайн,

– объяснил он.

Роман Свитан убежден, что после начала контрнаступления Украины у врага не будет ни сил, ни средств удерживать Бахмут.

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