Опасное количество, – Свитан сказал, смогут ли россияне усилиться в Бахмуте
Россия стягивает на Бахмутское направление "элитные" подразделения. Они стремятся зайти в город вместо вагнеровцев.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, никакое усиление не поможет врагу и не заставит ВСУ отступить из Бахмута.
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Кого Россия бросает на Бахмутское направление
Роман Свитан подчеркнул, что от элитных подразделений там могут быть только береты и шапки-ушанки с надписью "За ВДВ". По его мнению, чтобы подготовить десантника, нужен не месяц, и даже не год.
"То, что сейчас россияне собрали по степям России, надели на них десантную форму или береты, шапки-ушанки китайского производства, их не делает элитными частями", – убежден военный эксперт.
По словам Свитана, единственная опасность, которую несут россияне, это их количество.
Именно количеством россияне пытаются продавить наши войска, в том числе и в Бахмуте,
– объяснил он.
Сейчас в Бахмуте стоят сводные части, которые считают десантными. Однако этот личный состав был уже много раз изменен.
Роман Свитан рассказал, изменит ли ситуацию в Бахмуте стягивание врагом спецназовцев: смотрите видео
Чем опасен враг
Роман Свитан убежден, что подкрепление используется как живая сила, приложение к ЧВК "Вагнера". Впрочем, даже оно может представлять угрозу.
В этих линейных частях имеется определенное количество боеприпасов и техники. Техника опасна,
– подчеркнул он.
По его словам, те же ТОС (термобарические огневые системы) у них есть на балансе. Враг также использует УР-77 в ударном предназначении. К тому же у оккупантов есть определенное количество снарядов к гаубицам.
"Этим частям уже предоставляется определенная авиация, то есть возросшее количество вылетов самолетов для выполнения задач по уничтожению нашего гарнизона", – отметил военный эксперт.
По его мнению, россияне сейчас пытаются просто уничтожить укрепленные участки, удерживающие украинские войска в районе многоэтажек Бахмута.
У них дедлайн на Пасху пытаться вытеснить наши войска. Скорее всего, следующий дедлайн будет на 9 мая, но это будет, наверное, последний дедлайн,
– объяснил он.
Роман Свитан убежден, что после начала контрнаступления Украины у врага не будет ни сил, ни средств удерживать Бахмут.
Генерал Сырский посетил Бахмут: коротко
- Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 10 апреля снова побывал в Бахмуте. Он подчеркнул, что украинские защитники преданно борются за Бахмут и истощают вагнеровцев. Впрочем, враг привлекает к противостоянию и спецназовцев.
- Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов держали позиции в Бахмуте и мужественно отражали атаки противника. Выиграть бой удалось благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступления.
- Ранее "Волки да Винчи" показали, как мощно атаковали врага под Бахмутом.